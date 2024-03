Projeto de empreendedorismo traz capacitação para migrantes e refugiados em Manaus

Manaus (AM) — O projeto Ven Tú Puedes!, uma iniciativa da Visão Mundial, está com inscrições abertas para a “Jornada Empreendedora”, um programa de capacitação voltado para empreendedores refugiados e migrantes, que visa apoiar o desenvolvimento de negócios como base para a integração socioeconômica no Brasil. As vagas são para as cidades de Manaus e São Paulo. As inscrições seguem até dia 6 de março no link https://forms.gle/HhYLMWA1JX26F2Kv6

Os participantes selecionados terão a oportunidade de desenvolver habilidades e conhecimentos em gestão, incluindo etapas como estruturação do modelo de negócio, formalização e administração financeira, entre outros temas. Ao final, ainda concorrem ao Capital Semente (apoio financeiro) para impulsionar o empreendimento.

“Na Visão Mundial, acreditamos no potencial empreendedor de cada indivíduo e estamos comprometidos em oferecer oportunidades que capacitem comunidades de refugiados e migrantes a alcançarem um futuro sustentável”, disse Angela Karinne Mota, gerente de projetos da Visão Mundial.

No total, serão disponibilizadas 250 vagas nos territórios de atuação do projeto, das quais 60 são destinadas a Boa Vista-RR, que irá oferecer as turmas a partir de abril, 115 em Manaus e outras 75 em São Paulo (SP) com início das turmas em 11 de março.

O projeto Ven Tú Puedes! conta com financiamento do Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM), do governo dos Estados Unidos, desde 2019. Ao longo desse período, o projeto vem se consolidado como uma iniciativa essencial para a geração de oportunidades, meios de vida, dignidade e inclusão socioeconômica de populações vulneráveis.

Requisitos

Ter 16 anos ou mais, estar cadastrado no projeto Ven Tú Puedes, residir em Manaus (AM) ou São Paulo (SP), ter a capacidade de assistir aulas virtuais, possuir um negócio/empreendimento no Brasil, e não ter participado de Jornadas Empreendedoras ou recebido o Capital Semente anteriormente.

Para mais informações, entre em contato com a Ponto Focal de Empreendedorismo de cada território. Em Manaus, contate pelo telefone (92) 99239-1853. Para São Paulo, entre em contato pelo telefone (11) 99426-7439.

Projeto

O projeto Ven, Tú Puedes! é uma das respostas da ONG Visão Mundial ao contexto migratório da Venezuela. Em operação nos estados de Roraima, Amazonas e São Paulo, tem como objetivo principal prover integração segura e soluções duradouras para migrantes e refugiados venezuelanos no Brasil, com ações em três eixos: Empregabilidade, Empreendedorismo e Proteção.

Financiado pelo Escritório de Populações, Refugiados e Migrantes (PRM), do governo dos Estados Unidos, desde 2019, o projeto tem se consolidado como uma iniciativa essencial para a geração de oportunidade, geração de meios de vida, dignidade e inclusão socioeconômica de populações vulneráveis.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se os cursos de língua portuguesa, ações de capacitação profissional, com apoio na emissão da carteira de trabalho digital, busca de vagas formais junto ao setor privado, banco de talentos, acompanhamento de entrevistas, sensibilização para inclusão no ambiente de trabalho, curso de empreendedorismo e apoio a pequenos negócios de migrantes e refugiados, além de apoio a interiorização pela modalidade de vaga de emprego sinalizada.

Sobre a Visão Mundial (World Vision)

A World Vision, conhecida no Brasil como Visão Mundial, é uma organização humanitária cristã dedicada a trabalhar com crianças, famílias e suas comunidades para atingir todo o seu potencial, combatendo as causas da pobreza e da injustiça. A Visão Mundial serve a todas as pessoas, independentemente de religião, raça, etnia ou gênero.

A organização está no Brasil desde 1975, atuando por meio de programas e projetos nas áreas de proteção, educação, advocacy e emergência, priorizando crianças e adolescentes que vivem em situações de vulnerabilidade. Para mais informações: http://www.visaomundial.org.br/.

*Com informações da assessoria

