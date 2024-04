Prefeito nomeia Dermi Rayol como secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania

Formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, nomeou, na última quinta-feira (11), a publicitária Dermi Rayol para assumir o cargo de secretária da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em substituição a Eduardo Lucas da Silva, que esteve à frente da pasta por um ano e oito meses. O decreto de nomeação foi publicado na edição 5.803 do Diário Oficial do Município (DOM).

Formada em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, faz MBA em comunicação política e tem vasta experiência em campanhas de marketing. De acordo com a nova secretária, a formação acadêmica deve ser um diferencial de sua gestão, que intensificará os esforços na divulgação de informações para a população que necessita acessar direitos básicos.

“Com esse olhar da comunicação e da publicidade, entendo que precisamos atuar cada vez mais para que o trabalho que realizamos chegue a quem realmente precisa. Tanto quanto o que já é realizado pela secretaria no dia a dia, o acesso à informação é essencial para que as famílias em situação de vulnerabilidade social de nossa cidade tenham plena noção dos seus direitos e de como a prefeitura pode atuar sobre suas demandas”, destacou.

Semasc

No comando da Semasc, Dermi Rayol estará à frente do desenvolvimento e execução das políticas de Assistência Social, da Mulher, de Segurança Alimentar e Nutricional e Direitos Humanos do município de Manaus.

Atualmente, a secretaria administra mais de cem unidades de atendimento ao público, entre Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), Cozinhas Comunitárias, Restaurantes Populares, Pratos do Povo, Casas Cidadãs, Centro de Referência dos Direitos da Mulher (CRDM), abrigos para pessoas em situação de rua, serviços de acolhimento institucional, entre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, cursos livres focam na capacitação de estudantes e profissionais de saúde

Vendas de imóveis de alto padrão crescem e geram perspectivas positivas para 2024

‘Asfalta Manaus’ da prefeitura aplica 400 toneladas em via do conjunto Boas Novas