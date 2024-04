Câmara confirma ida de Bernard Appy à CFT na próxima quarta-feira (24)

Após convocação da Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados para uma audiência pública sobre os projetos de lei complementares do Governo Federal para a regulamentação da Reforma Tributária, o secretário extraordinário, Bernard Appy, foi confirmado como participante do debate. Appy vai à comissão após a apresentação do requerimento do deputado federal Pauderney Avelino (União-AM), que criticou a falta de esclarecimentos sobre o teor dos projetos.

“Esperamos promover um amplo debate sobre esses projetos onde também contarei com o apoio de especialistas na avaliação de cada matéria, para que não possamos ter nenhuma surpresa durante as votações. Todo cuidado é pouco e precisamos nos atentar aos detalhes”, disse o deputado.

A audiência pública será realizada no Plenário 2 do Anexo 2 da Câmara dos Deputados, às 10h.

Foto: Divulgação

