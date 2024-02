Manaus recebe título de ‘Cidade Sul-Americana do Desporto’ na Casa de Praia Zezinho Corrêa

Capital do Amazonas foi a primeira cidade da região Norte do Brasil a receber a premiação

Manaus (AM) – Manaus recebeu, oficialmente, o título de “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024. A bandeira oficial da conquista e o título foram entregues pela comitiva da Aces Europe, ao secretário-chefe da Casa Civil, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta, na Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste, nesta quinta-feira (22).

Na ocasião, o vice-prefeito reforçou o compromisso da prefeitura de tornar a cidade de Manaus referência mundial nos esportes.

“É mais uma vitória, uma conquista para a gestão do prefeito David (Almeida), que enfrentou anos muito complicados, mas, mesmo assim, nós estamos vendo o quanto a cidade de Manaus avançou em várias áreas e hoje nós estamos colhendo um dos frutos dessas conquistas”, enfatizou o vice-prefeito.

Atleta de ginástica artística, Danilo de Souza competiu, com apoio da prefeitura, por meio da Fundação Manaus Esporte, nos Jogos Estudantis, realizados no Rio de Janeiro. Durante o evento desta quinta-feira, ele parabenizou a conquista merecida da atual gestão municipal.

“Eu comecei no esporte por meio da ginástica rítmica, apenas por experiência, e depois fui gostando e comecei a me preparar para competir. Com apoio da Fundação Manaus Esporte eu competi nos Jogos Estudantis no Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus”, contou.

Título

Chegada da bandeira à praia da Ponta Negra. Foto: Divulgação

O título de “Cidade Sul-Americana do Desporto” de 2024 foi concedido pelo comitê de avaliação da Aces Europe, em dezembro de 2023, em Bruxelas, na Bélgica, com a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O diretor-executivo da Aces Europe, Nuno Santos, participou da cerimônia em Manaus. Segundo ele, foram avaliados vários critérios para que a capital amazonense recebesse o título.

“Estivemos aqui em outubro e avaliamos vários requisitos, com base em um dossiê e vídeos avaliados durante dois anos, as políticas públicas, as atividades e programações desportivas, e Manaus passou em todos os critérios”, informou Nuno.

A capital do Amazonas foi a primeira cidade da região Norte do Brasil a receber a premiação, em reconhecimento pela excelência no incentivo a práticas esportivas, por meio da Prefeitura de Manaus.

