Inova Amazônia: Conferência reúne ecossistema de startups e inovação em Manaus

Manaus (AM) — Com o propósito de fomentar a bioeconomia e a inovação na Amazônia, Manaus vai receber a primeira edição do Inova Amazônia nos dias 9 e 10 de maio. A conferência exporá mais de 80 negócios da região focados em promover discussões e práticas sustentáveis de uso da terra, conservação da biodiversidade e desenvolvimento econômico que respeite os ecossistemas amazônicos e as comunidades locais.

A conferência promove conexões e networking entre negócios que requerem uma abordagem desafiadora, como a de levar em consideração tanto as oportunidades econômicas quanto os desafios ambientais e sociais únicos da região amazônica. O Inova Amazônia é uma realização do Sebrae, com apoio do Governo do Amazonas e parceiros como a Vale, a AL-Invest Verde, a Finep.

O Inova Amazônia é um exemplo de estratégia focada em fomentar, apoiar e desenvolver pequenos negócios, startups, empreendimentos e ideias inovadoras alinhadas à bioeconomia que tenham como premissa a atuação direta ou indireta para preservação, ou uso sustentável dos recursos da biodiversidade do bioma. No total, já foram investidos R$ 23 milhões em ações de aceleração, bolsas, eventos, Sebraetec e missões internacionais.

Conforme o diretor-técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, o evento do Inova Amazônia é uma excelente oportunidade para estimular o surgimento de soluções sustentáveis e fortalecer ainda mais o empreendedorismo na região.

“Manaus será o epicentro deste encontro, que reunirá diversos atores nacionais e internacionais comprometidos com a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico responsável da Amazônia. Reconhecemos o potencial local para liderar a bioeconomia global, e o Inova Amazônia é uma plataforma extremamente importante para explorar novos modelos de negócios, produtos e serviços que valorizam nossa região e sua biodiversidade única”, salientou Bruno.

Para a superintendente do Sebrae Amazonas, Ananda Carvalho Normando Pessôa, o evento é um reconhecimento desse protagonismo do ecossistema de inovação dos negócios locais.

“Sabemos que a região amazônica tem uma vocação natural para a bioeconomia. Afinal, temos o bioma com a maior biodiversidade do mundo. Isso abre portas para novos modelos de negócios, para a descoberta de novos insumos e para a inovação no sentido mais amplo. E o Inova Amazônia é o evento ideal para entendermos melhor a atuação das empresas dentro dessas abordagens, negócios e produtos que valorizam nossa região e a floresta, evitando o desmatamento e as emissões de carbono, contribuindo para o clima e para sustentabilidade”, destacou Ananda.

Para impulsionar os negócios locais, o Inova irá contar com convidados renomados e que poderão oferecer insights valiosos em palestras. São eles: O economista e líder da Unidade de Desenvolvimento Socioeconômico Inclusivo (PUND) no Brasil, Cristiano Prado; o professor de biotecnologia do Instituto Federal de Tocantins (IFTO), Eber Eurípedes de Souza; o Secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira; a conselheira do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), Elizabeth Ritter; o Líder de Operações do Instituto Amazônia+21, Fernando Penedo; o vice-presidente da AmapaTec, Frank Portela; A Embaixadora da Gênese Jornada Amazônia, Hellen Almada; o gerente na área de Planejamento e Relações Institucionais na EMBRAPII, José Meneses ; a advogada do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Juliana Zamboni; o Presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), Odir Dellagostin; a gerente regional de vendas nos Correios do Amazonas, Susyelle Pereira Xavier; Criador da Ecodots com soluções ligadas ao clima, Paulo Araújo Filho; o historiador – Rodrigo Rollemberg; o coordenador de projetos no Centro de Economia Verde na Fundação (CERTI), Victor Augusto Moreira; a publicitária com experiência em Moda, Yara Coutoç; e o Co-Founder e CEO da Um Grau e Meio, Osmar Bambini.

Desenvolvimento sustentável com inovação

Para impulsionar o mercado da bioeconomia na região, o Sebrae conta com programas que estimulam o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis por startups e pequenas empresas. Para estimular essas soluções, a instituição desenvolve, desde 2022, o Inova Biomas, uma iniciativa que visa promover o desenvolvimento sustentável e a inovação nos biomas brasileiros por meio do suporte e incentivos para o surgimento e o crescimento de negócios alinhados com a conservação ambiental, a valorização da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. Já foram apoiados mais de 800 projetos de bioeconomia, entre ideias de negócios e empresas inovadoras.

Outro destaque é o Programa Catalisa ICT, cujo objetivo é promover a geração de novos negócios a partir do conhecimento científico e tecnológico gerado pelos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs). No contexto da bioeconomia, o programa apoia uma quantidade relevante de empresas do segmento que estão buscando desenvolver novos produtos a partir de recursos naturais renováveis, processos de produção mais eficientes e sustentáveis, além de tecnologias que promovam a conservação ambiental e o uso responsável dos recursos naturais.

O evento contará ainda com um espaço de integração com as comunidades. Como o 1º workshop de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Amazonas, onde serão apresentados conteúdos sobre o desenvolvimento de comunidades e o papel delas para o ecossistema de cada região.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Porto Chibatão vai instalar píer provisório para minimizar impactos da estiagem na Amazônia em 2024

Restaurante lança serviço de pizzas artesanais pelo Ifood em Manaus

Inscrições abertas para capacitação de jovens venezuelanos para o mercado de trabalho, em Manaus