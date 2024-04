Manauara EC vence Rio Branco-AC em estreia no Campeonato Brasileiro Série D

Manaus (AM) – O Manauara EC estreou com vitória no Campeonato Brasileiro Série D. No estádio Ismael Benigno, a Colina, o Robô bateu o Rio Branco-AC por 3 a 1 no primeiro desafio pela competição nacional. Jhonatan Moc, Júnior Palmares e Neto Oliveira marcaram para o time amazonense, enquanto Vitor Hugo descontou para equipe do Acre em jogo que aconteceu neste sábado (27).

Na próxima partida o Robô da Amazônia viaja até Roraima para enfrentar o São Raimundo-RR, às 16h30 (horário de Manaus), no próximo sábado (4), no estádio Canarinho. O Rio Branco-AC, por sua vez, recebe o Princesa do Solimões, no mesmo dia, mas às 18h, no Florestão.

O jogo

Atuando em casa, o Manauara se impôs nos primeiros minutos. Aos 11, Jhonatan Moc mandou uma pancada, após cobrança de falta ensaiada, e Gigante fez uma defesaça. O gol do Robô saiu aos 38, quando após cruzamento de Vitinho, a bola passou pelo primeiro poste e Jhonatan Moc empurrou para estufar as redes do Rio Branco. O segundo do Manauara veio ainda no primeiro tempo, com Júnior Palmares. Depois de rápida trama ofensiva pelo lado esquerdo, o camisa 10 recebeu de Clemente e finalizou para ampliar.

No segundo tempo, aos 12, o Rio Branco-AC diminuiu. Kikinha fez fila, entrou na área e cruzou para Vitor Hugo só empurrar para as redes de Gabriel Félix. O gol deu ânimo para os acreanos, que foram em busca do empate. Aos 21, os visitantes assustaram em chute forte de Fellipe Andrade, que parou em ótima defesa do goleiro do Robô.

Mas quem chegou a marcar mais um foi o Manauara, nos acréscimos, com Neto Oliveira, em mais um escanteio cobrado por Vitinho. Vitória para o Robô na estreia.

Leia mais

Amazonas FC empata com o CRB-AL e conquista primeiro ponto, fora de casa, na Série B

Instituto 3B bate o Remo na Arena da Amazônia e se mantém na liderança do Grupo B na Série A2

Manaus FC estreia no Brasileiro Série D em alta após título amazonense