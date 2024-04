Manaus FC estreia no Brasileiro Série D em alta após título amazonense

Manaus (AM) – Em alta após a conquista do título do Campeonato Amazonense de 2024, o Manaus FC estreia fora de casa, neste domingo (28), às 15h (horário da capital amazonense), na Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Trem-AP no estádio Zerão, em Macapá (AP), e a partida vale pela primeira rodada do grupo A1. A Manaus FC TV, canal oficial do clube no YouTube, transmite a partida.

O técnico Renantinho Potiguar destaca a confiança da equipe o Brasileiro. O Gavião Real chegou ao hexacampeonato amazonense ao bater o Amazonas FC nos pênaltis – no tempo normal, tudo igual em 1 a 1. Destaques do time, Renanzinho renovou contrato e Rafael Ibipiano, artilheiro no Barezão, permaneceu. Ano passado, o treinador esmeraldino bateu na trave do acesso com o Sousa-PB – o time paraibano caiu nas quartas de final para a Ferroviária-SP.

“Essas duas semanas foram importantes para recuperar, para se preparar melhor e descansar alguns atletas que vinham numa sequência pesada. Todo mundo muito bem preparado, bem focado e bem fisicamente. Estreia sempre é jogo difícil, principalmente, fora de casa. O campo não vai nos dar uma condição tão boa. Essas adversidades fazem parte da Série D. A gente espera, dentro das dificuldades, ultrapassar isso e estrear bem na competição. Esse é o objetivo principal”, afirmou o técnico do Manaus, Renatinho Potiguar.

Formato

A quarta divisão nacional conta com a participação de 64 clubes, que buscam o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, de onde o Gavião Real foi rebaixado na temporada de 2023. O Esmeraldino busca seu segundo acesso para a terceira divisão. O primeiro foi em 2019, quando o Manaus eliminou o Caxias-RS, na Arena da Amazônia, e conquistou a vaga do acesso.

Na primeira fase da Série D, as equipes participantes são divididas em oito grupos regionais, e se enfrentam em turno e returno. Ao fim das partidas, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, disputada no formato de mata-mata, modelo que continuará sendo adotado até a disputa do título. As quatro equipes classificadas para as semifinais garantem o acesso para o Brasileirão Série C em 2025.

