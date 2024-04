Princesa do Solimões abre participação na Série D 2024 com vitória em Manacapuru

Na segunda rodada, o Tubarão viaja até a capital do Acre para enfrentar o Rio Branco-AC, no sábado (4)

Manacapuru (AM) – O Princesa do Solimões estreou com vitória, diante de sua torcida, na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (27), o Tubarão do Norte superou o São Raimundo-RR por 2 a 0 no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante 70 quilômetros de Manaus). Gabriel Mury e Vinícius Soares marcaram para o Tubarão do Norte.

O Princesa somou os primeiros três pontos e começa na parte de cima da tabela do grupo A1. Na segunda rodada, o Tubarão viaja até a capital do Acre para enfrentar o Rio Branco-AC, no sábado (4), às 18h (horário de Manaus), no estádio Florestão.

O jogo

Pressionando a saída de bola adversária, o Princesa do Solimões assustou logo aos oito minutos de jogo. Jonas interceptou a bola na entrada da área, avançou e finalizou para o gol, mas João Vitor espalmou para escanteio. O Tubarão do Norte seguiu em cima, em busca do primeiro gol, mas não caprichava na hora de finalizar.

Mais defensivo, o São Raimundo-RR chegou com perigo aos 32 minutos, quando o zagueiro Guigui recebeu pelo meio, experimentou de longe e a bola passou perto do travessão. Dois minutos depois, o Princesa respondeu por meio da bola parada. Daniel Costa cobrou falta na área e Gabriel Mury subiu na segunda trave para cabecear para o fundo do gol e abrir o placar.

Após o intervalo, a equipe da casa seguiu pressionando. Ainda aos quatro minutos do segundo tempo, Vinícius Soares recebeu pela esquerda e acionou Daniel Costa, que fez o corta-luz para Jonas, e o atacante arrumou para Léo Itaperuna, que finalizou de primeira para fora.

Aos 23 minutos, após sobra de bola, Jonas aproveitou e emendou de primeira para o gol e a bola, caprichosamente, bateu na trave. E já aos 39, o Tubarão chegou ao segundo gol. Christopher acionou Gabriel Henrique pela esquerda, e o lateral rolou para Vinícius Soares, que dominou e mandou para o fundo do gol.

Leia mais

Manauara EC vence Rio Branco-AC em estreia no Campeonato Brasileiro Série D

Manaus FC estreia no Brasileiro Série D em alta após título amazonense

Amazonas FC empata com o CRB-AL e conquista primeiro ponto, fora de casa, na Série B