Evento beneficente marca inauguração de boteco na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) — O Grupo Dedé, reconhecido por proporcionar experiências gastronômicas únicas, está expandindo sua atuação em Manaus, com a inauguração da nova unidade do Dedé Boteco no Sumaúma Park Shopping, localizado na Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova. Esta é a primeira unidade na Zona Norte da cidade e representa também a primeira operação gastronômica do centro de compras com o conceito de serviço. A inauguração está marcada para a próxima segunda-feira (6), às 19h, em um evento totalmente beneficente, que destinará todas as suas receitas para instituições sociais.

Os convidados poderão conhecer o novo espaço com direito a drink de boas-vindas, jantar, petiscos e bebidas não alcoólicas. Os valores arrecadados com a venda de ingressos a R$ 100 por pessoa, para um público limitado. Serão totalmente revertidos a uma causa nobre: apoiar o Instituto Amigo Anjo (@instituto.amigoanjo), que oferece atendimentos multidisciplinares gratuitamente para crianças e adolescentes autistas e pessoas com deficiência; e a Casa dos Filhos (@casadosfilhos), um projeto social focado em acolher e acompanhar o desenvolvimento de crianças de 3 a 11 anos em situação de vulnerabilidade social.

A inauguração contará com a participação especial de 20 clientes sorteados. Para participar, basta apontar o celular para um QR Code disponível na frente da nova loja, no Shopping Sumaúma. Ao escanear o código, os participantes são direcionados para uma página onde podem inserir seus dados pessoais, garantindo sua participação no sorteio, que ocorre no próximo sábado (4), com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Na terça-feira (7), o espaço estará aberto ao público geral, funcionando de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

Expansão

A inauguração trará uma nova opção gastronômica para os moradores da Zona Norte de Manaus. O sócio e diretor do Grupo Dedé, Sidnei Dutra, explica que a escolha da localização reflete a estratégia de expansão do grupo, que busca estar mais próximo de seus clientes, e atender às demandas de diferentes regiões da cidade e da Região Norte.

“Teremos duas inaugurações neste ano. Além do Dedé Boteco, até junho, inauguraremos a primeira peixaria do Grupo Dedé, chamada Sagrado Peixe, na Zona Leste. Estamos planejando essa expansão considerando áreas da cidade que não são tão centrais, ocupando espaços pela primeira vez em áreas mais distantes”, pontuou.

Com uma área interna de aproximadamente 300 metros quadrados e uma varanda projetada para a área externa do shopping, o Dedé Boteco oferecerá um ambiente amplo e confortável para seus clientes. Com serviço self-service e à la carte, além dos tradicionais pratos que já caíram no gosto do público, como o joelho de porco e o escondidinho do Dedé, o Dedé Boteco oferecerá opções como a carne de sol, um verdadeiro carro-chefe da casa, além de churrasquinho no espeto, perfeitas para quem deseja um prato rápido e saboroso. Uma novidade será a parmegiana, com opções para servir a família toda.

Quanto às bebidas, o Dedé Boteco no Shopping Sumaúma apresentará uma carta de drinks exclusiva, com opções alcoólicas e não alcoólicas, atendendo aos mais diversos gostos. Para as famílias, haverá uma brinquedoteca, proporcionando diversão para as crianças. A unidade manterá a tradição de servir uma feijoada deliciosa todos os sábados.

Mais informações e reservas pelo WhatsApp 92 3019-4939 ou pelas redes sociais @dedeboteco.

Grupo Dedé

O grupo começou sua trajetória em 1991 com uma loja de rua, a Cachaçaria do Dedé, no Parque 10, em Manaus. Mas foi a inauguração da primeira unidade no Manauara Shopping, em 2009, que marcou o início da expansão. Desde então, o grupo vem conquistando paladares dentro e fora do Amazonas, chegando a cidades como Fortaleza, Belo Horizonte e Uberlândia. No entanto, a pandemia da COVID-19 levou o grupo a revisar sua estratégia de expansão e a priorizar o Norte do Brasil.

Atualmente, o Grupo Dedé opera com cinco lojas em Manaus: a Cachaçaria do Dedé no Parque 10; Cachaçaria do Dedé & Empório no Manauara Shopping e Ponta Negra Shopping. A primeira unidade do Dedé Boteco foi aberta no Amazonas Shopping em 2017. Já em 2020, o grupo passou a contar com o Restaurante Terra & Mar em Adrianópolis, com conceito Luso-Argentino.

Zona Norte de Manaus

A Zona Norte de Manaus, onde fica localizado o Sumaúma Park Shopping, é uma área bastante diversificada e importante dentro da cidade. A estimativa mais recente aponta para uma população de cerca de 700 mil habitantes. Alguns dos bairros mais populosos estão localizados nesta área, como a Cidade Nova, que abriga mais de 146 mil habitantes. Nela estão o Terminal de Integração (T3), o Instituto Médico Legal, o Hospital Universitário Francisca Mendes, a Igreja de São Bento, o Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, o Parque Estadual Sumaúma, dentre outros.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Especialista sugere presentes tecnológicos para o Dia das Mães, em Manaus

Amazonenses despertam interesse pelo consumo de pão congelado