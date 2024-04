Especialista sugere presentes tecnológicos para o Dia das Mães, em Manaus

Na hora do presente é preciso considerar o novo perfil de consumo da mulher brasileira, hoje focado no autocuidado, bem-estar, praticidade e uso da tecnologia

Manaus (AM) — Com a proximidade do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio (12), muitos filhos e familiares já se veem às voltas com a escolha do presente ideal. Para ajudar nesse processo, é preciso levar em conta o novo perfil de consumo da mulher brasileira, hoje focado no autocuidado, bem-estar, praticidade e uso da tecnologia, de acordo com órgãos de pesquisa de mercado e consumo. Pensando em deixar a busca pelo presente das homenageadas do mês mais prática, o especialista em tecnologia da Info Store, Erickson Inomata, sugere opções para diferentes estilos de mãe.

Segundo ele, um dos fatores que determina esse novo perfil de consumo das mães é o aumento da participação feminina no mercado de trabalho e nas decisões de consumo, buscando equilibrar as responsabilidades familiares com a atenção às suas próprias necessidades e realizações pessoais.

“Isso tem impacto direto nas escolhas de consumo, direcionando-as para produtos e experiências que contribuam para o seu próprio desenvolvimento e felicidade”, explica.

Partindo dessa ideia, diz ele, a Info Store preparou para este ano opções para diferentes estilos de mãe. Para as conectadas, por exemplo, que equilibram a maternidade e a rotina familiar com a tecnologia, usando aplicativos para organizar o dia a dia, a sugestão são os smartphones, as assistentes virtuais como a alexa ou um Ipad.

As fitness, que conciliam os cuidados com a família à prática de exercícios físicos, se valendo, por exemplo, de aplicativos de treino e nutrição, a dica de presente são os fones de ouvido bluetoof, garrafa térmica esportiva e smart watch.

As que utilizam a tecnologia para registrar seus momentos, manter-se atualizadas sobre as tendências de moda e beleza, e até mesmo aplicativos de compras e tutoriais de maquiagem, Erickson sugere uma câmera polaroid ou uma impressora fotográfica.

A Info Store dispõe de 11 lojas físicas em Manaus e uma em Boa Vista, além do site — www.infostore.com.br -. Nas compras pelo site o cliente ainda tem a opção de escolher a entrega expressa e receber a compra em até 3 horas.

Promoção

Além de escolher o presente, na Info Store os clientes ainda podem participar da campanha “Minha mãe é show”, que inicia nesta terça-feira (30) e vai sortear um kit com sete itens entre geladeira, fogão, lava louças, entre outros produtos. Além disso, a Info Store terá uma série de ofertas que prometem agradar mães de todos os estilos.

Para participar da promoção, a cada R$ 500 em compras em uma das lojas da Info Store em Manaus e Boa Vista, o cliente ganha um cupom para concorrer ao kit. O prêmio conta com geladeira, fogão quatro bocas, lava e seca, coifa, lava louças, micro-ondas e airfryer. A promoção “Minha mãe é show” acontece até o dia 13 de maio. O sorteio será realizado no dia 15 de maio e será transmitido pelo instagram @infostore.

*Com informações da assessoria

