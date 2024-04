Setor de alimentação de Manaus se prepara para vendas no Dia das Mães

Manaus (AM) — A proximidade do Dia das Mães (12 de maio) já começa a movimentar diferentes setores do comércio. Na área de alimentação, o Grupo Queiroz, que atua fornecendo insumos para a produção e embalagens, espera um crescimento de 30% nas vendas.

O diretor do Grupo, Anderson Queiroz, ressalta que o movimento da empresa é um reflexo do otimismo dos empreendedores com a data.

“Temos percebido o aumento da procura, desde a segunda quinzena de abril, por insumos para produção de encomendas de confeitaria e alimentação em geral, já relacionada à data. Isso significa que os empreendedores estão confiantes que o período será de boas vendas”, destaca.

Para atender a demanda, o Grupo Queiroz reforçou o estoque dos principais insumos usados pelos profissionais que atuam no segmento por ele abastecido, como embalagens para presentes, ingredientes para produção de pratos quentes, bolos e doces. “Estamos com tudo pronto para atender do pequeno ao grande empreendedor. O movimento já está aquecido e, nas próximas semanas, deve ser intensificado”, frisa.

Empresas e profissionais do interior do estado também contam com o suporte da Queiroz. O grupo atua com a venda no atacado e está preparado para atender a demanda dos lojistas do interior.

O Grupo Queiroz conta com 16 lojas físicas em Manaus, localizadas em todas as zonas da cidade, e duas em Boa Vista, em Roraima. Para quem prefere a conveniência da compra online, é só ir ao site www.lojasqueiroz.com.br ou por televendas nos números (92) 3305-2727 e 98291-0002.

