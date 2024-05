No Maracanã, Amazonas FC sai atrás do Flamengo no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil

Onça-pintada segura ímpeto ofensivo do Rubro-Negro e precisa de vitória mínima no jogo da volta para levar disputa para os pênaltis

Rio de Janeiro (RJ) – O Amazonas FC volta do Rio de Janeiro com desvantagem mínima no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (1º), a Onça-pintada perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no primeiro duelo entre as equipes por uma vaga nas oitavas de final do torneio. Pedro marcou de cabeça. O time amazonense chegou a balançar as redes, ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Diogo Silva, mas o gol foi anulado por impedimento.

O segundo duelo entre Amazonas FC e Flamengo será no dia 22 de maio, às 20h30, na Arena da Amazônia. A Onça-pintada precisa ganhar por dois gols de diferença para avançar de forma direta para as oitavas de final. Vitória por um gol de vantagem leva a decisão da vaga para os pênaltis. Antes, os comandados de Adilson Batista entram em campo na segunda-feira (6), para encarar a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, em Campinas (SP).

Após a partida, o técnico Adilson Batista, que esteve à beira do campo apenas pela terceira vez com a camisa da Onça-pintada, valorizou o resultado. O treinador ainda busca sua primeira vitória como comandante do time amazonense.

“Enaltercer o que foi feito. Dar parabéns pelo cumprimento daquilo que foi treinado pelo que foi observado do Flamengo, o grande time que tem. Respeitando, encurtando, tirando linha de passe, diminuindo os espaços. Acho que, dentro da nossa proposta, cumprimos e muito bem. Tenho que parabenizar aquilo que foi feito. Só tenho que enaltecer eles”, disse o técnico Adilson Batista após a partida.

