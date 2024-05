Contra Flamengo, Amazonas FC recoloca o futebol amazonense no Maracanã após 24 anos

Integrante da comissão técnico do Amazonas FC, Ibson teve o Maracanã como casa no tempo de Flamengo e apontou caminhos para a Onça-pintada da Zona Leste ter sucesso na partida de logo mais

Manaus (AM) – Uma noite histórica para o futebol amazonense. Em mais um capítulo de sua meteórica ascensão, o Amazonas FC joga pela primeira vez no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, para enfrentar o Flamengo. A partida vale pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e a bola rola às 20h30 (horário de Manaus) desta quarta-feira (1º). Será a primeira vez, em 24 anos, que um time amazonense joga no principal estádio do Brasil.

O São Raimundo foi o último time do estado a jogar uma partida oficial no Maracanã, no dia 20 de dezembro de 1999, quando disputava a Série C e enfrentou o Fluminense, na campanha que culminou no acesso do Tufão da Colina para a Série B do Brasileirão. O resultado foi a vitória do tricolor carioca por 2 a 0.

A Onça-pintada da Zona Leste chegou ao Rio de Janeiro (RJ) na segunda-feira (29), quando realizou o primeiro de dois treinos no Estádio das Laranjeiras, do Fluminense. O time aurinegro vem de empate em 0 a 0 com o CRB-AL, pela segunda rodada do Brasileirão Série B, no sábado (27), em Maceió (AL). Na Copa do Brasil, o Amazonas garantiu vaga na terceira após eliminar Independente-AP, na primeira fase, e Maringá-PR, na segunda, em partidas únicas disputadas fora de casa.

Auxiliar técnico permanente do Amazonas, Ibson foi formado nas categorias de base do Flamengo, por onde disputou mais de 230 jogos em três passagens pelo clube. O ex-jogador foi um dos primeiros ‘medalhões’ contratados pela Onça-pintada, ainda no início do projeto. Após atuar pela equipe em 2021 e 2022, o profissional voltou ao time amazonense para integrar a comissão técnica. Hoje, no Maracanã, reencontra a torcida que sempre teve ao lado como adversária.

“Fui bastante feliz (no Flamengo). A maior parte da minha vida eu passei lá dentro. Agora, parte da minha vida eu estou passando dentro do Amazonas. Vou completar cinco anos agora, então já estou fazendo parte da história desse clube. Espero que a gente consiga fazer muito mais. Estamos bastante otimistas. São 180 minutos e esperamos fazer um bom resultado para voltar para Manaus com grandes expectativas”, avalia Ibson.

O Flamengo, por sua vez, quer reencontrar o caminho das vitórias. Os comandados de Tite vêm de duas derrotas consecutivas contra Bolívar, pela Libertadores, por 2 a 1; e contra Botafogo, na última rodada do Brasileirão, por 2 a 0, no domingo (28). Para o duelo contra os amazonenses, o Rubro-Negro conta com o retorno de Gabigol, que conseguiu efeito suspensivo no processo referente à suspeita de fraude em exame antidoping e está liberado para jogar.

Ibson aponta a torcida do Flamengo como um possível aliado para a partida. Pressionado por conta dos últimos resultados ruins, o Rubro-Negro pode sofrer com a impaciência dos torcedores que estiverem no Maracanã, de acordo o auxiliar permanente da Onça-pintada.

“Time do Flamengo é uma equipe muito forte. Além das qualidades, temos que procurar os defeitos para, dentro do possível, tirar proveito. Temos que usar a torcida do Flamengo ao nosso favor. É uma torcida apaixonada, mas impaciente. Eles vêm de duas derrotas, vão vir com tudo. Vamos usar o fator torcida, para que nos primeiros minutos a gente consiga surpreender um pouco o Flamengo”, completa Ibson.

O confronto com o Flamengo é mais um capítulo da ascensão meteórica da Onça-pintada. Criado em 2019, o Amazonas colocou o futebol amazonense de volta à Série B quase 20 anos após o São Raimundo disputar a competição pela última vez, em 2006. Atual representante do estado no Campeonato Brasileiro da Série B, o time aurinegro vem de duas temporadas consecutivas com acesso.

Em 2022, logo em seu primeiro ano disputando uma competição nacional, conquistou o acesso na Série D. No ano seguinte, fez uma campanha impressionando na Série C e não somente conseguiu o acesso para a segunda divisão, mas também o título ao bater o Brusque-SC em dois jogos nas finais. O ano de 2023 também ficou marcado como a temporada do primeiro título amazonense do Amazonas, o que deu vaga para a Copa do Brasil deste ano.

