Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo um dia antes do duelo contra o Amazonas FC

Gabigol está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo, a decisão é da Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que acatou por unanimidade o pedido de efeito suspensivo apresentado pela defesa do jogador que está suspenso das atividades desde março por tentativa de fraude no exame antidoping.

O jogador pode voltar a treinar com o grupo no Ninho do Urubu já a partir desta terça-feira (30) e tem condições de jogo. Ele, inclusive, pode jogar na noite desta quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2024, entre Flamengo e Amazonas FC, no Maracanã.

Gabigol não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas.

A decisão no tribunal suíço seguiu as expectativas da defesa, que estava confiante na liberação e espera outra decisão favorável quando houver novo julgamento. Em contato com a reportagem, Bichara Neto, um dos representantes de Gabigol no caso.

Relembre o caso

O atleta de 27 anos foi suspenso por dois anos pela Justiça Desportiva Antidopagem, por fraude do exame antidoping em março deste ano.

De acordo com responsáveis pelo exame, o jogador teria dificultado a realização do procedimento, os desrespeitando e não seguindo os procedimentos adequados desde o início, às 8h40. Ele foi o único a não realizar o exame antes do treino naquele dia.

Após a atividade, ignorou os profissionais e foi almoçar, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida.

O jogador usou as redes para fazer uma publicação reflexiva após a decisão.

