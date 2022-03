Vídeo: Prefeito de Manaus flexibiliza uso de máscaras em locais fechados

As informações foram publicadas nas redes sociais do prefeito

Manaus (AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, informou na noite desta terça-feira (29), a assinatura do decreto de flexibilização do uso de máscaras em locais fechados na cidade.

“Comunico a todos que estou nesse momento assinando o decreto de flexibilização do uso de máscaras em locais fechados na cidade de Manaus. Lembrando que a capital foi a que mais sofreu com a pandemia da Covid-19, por isso ainda estamos exigindo que se protejam em alguns locais como ambientes hospitalares e em transportes coletivos e compartilhados. As demais exigências do decreto você pode conferir no DOM”, disse.

Dados epidemiológicos

Conforme Boletim emitido Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Dos 581.177 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (29), 290.265 são de Manaus (49,94%) e 290.912 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 28 novos casos confirmados. No interior, os 06 municípios que têm casos novos são: Tonantins (13), Jutaí (12), São Gabriel da Cachoeira (7), Beruri (5), Coari (1), Manacapuru (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.694 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.459. Há um novo óbito em Coari.

