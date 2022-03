Confira os pré-candidatos a deputado federal na chapa de Wilson Lima

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o presidente estadual do União Brasil, Pauderney Avelino, apresentaram, na noite de terça-feira (29), os 12 pré-candidatos ao cargo de deputado federal pelo partido para as eleições gerais de outubro deste ano.

A composição é formada por representantes de diferentes segmentos, homens e mulheres, novos e experientes na política. Além disso, o União Brasil montou uma chapa coletiva formada unicamente por conselheiras tutelares. As fichas de filiação ao partido foram assinadas durante o ato.

“Nós temos uma bancada que é formada por homens e mulheres experientes, por jovens, dos mais diversos segmentos da sociedade civil organizada. A gente traz, dentre as novidades, a bancada coletiva, que é formada por conselheiras tutelares, tanto da cidade de Manaus como representações do interior, tem uma conselheira que é do município de Tefé, e há a possibilidade de outras conselheiras e outros conselheiros fazerem parte dessa bancada União Brasil”, ressaltou o governador.

Pauderney Avelino é pré-candidato à Câmara e o deputado federal delegado Pablo Oliva deve concorrer à reeleição. Ambos já eram membros do União Brasil. Os deputados estaduais Saullo Vianna e Fausto Jr. pretendem disputar uma das vagas para representar o Amazonas em Brasília.

O ex-secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, e a delegada-geral da Policia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, estão na composição como pré-candidatos para a Câmara Federal, além da secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado Justiça, Diretos Humanos e Cidadania (Sejusc), Lêda Maia.

Sobre a chapa coletiva, o governador destacou que o partido escolheu pré-candidatas que sejam reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem nas comunidades. As conselheiras tutelares que formam as pré-candidatas da bancada coletiva são Aná Campos, Ana Célia Santos

Iolane Oliveira, Nazaré Arcris e Mayra Evangelista.

Desde o último dia 9, Wilson Lima integra os quadros do União Brasil. No último sábado (26), governador recebeu o apoio político de 48 prefeitos do interior e outras lideranças do Amazonas. Até o momento, 41 prefeitos se filiaram ao novo partido do governador. Outros estão alinhados para compor o arco de alianças para as eleições deste ano.

“Nós estamos trabalhando e conversando com aqueles partidos que seguem uma linha parecida com a do União Brasil e da administração que nós estamos implementando no estado do Amazonas. Todos aqueles que estão dispostos a nos ajudar nessa construção e nessa união são bem vindos”, disse Wilson Lima.

O União Brasil nasceu como um dos maiores partidos do país e, nas eleições gerais em outubro de 2022, contará com o maior tempo de TV e rádio durante a propaganda eleitoral. Nascido da fusão de dois partidos – DEM e PSL –, o União Brasil é um somatório de forças em busca da pacificação, do entendimento e do diálogo construtivo. No momento da fusão aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o partido reuniu a maior bancada na Câmara Federal com 81 parlamentares.

*Com informações da assessoria

