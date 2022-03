Além de 30 prefeitos, União Brasil sacramenta filiação de deputados estaduais e federais no AM

O ato oficial também contou com a presença de Wilson Lima, que já havia anunciado sua filiação no início deste mês

Manaus (AM) – Wilson Lima e Pauderney Avelino, comandaram neste sábado (26), na quadra da Escola de Samba Aparecida, em Manaus, a grande ‘festa’ de filiação ao União Brasil, segundo maior partido da Câmara Federal, que atualmente conta com 58 deputados. No evento, prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas do Amazonas marcaram presença e confirmaram entrada na sigla.

Desde o dia 9 de março, Wilson Lima faz parte dos quadros do União Brasil. Ele se filiou ao partido nas presenças do vice-presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, do secretário-geral do partido, Antônio Carlos Magalhães Neto, e do pré-candidato à Câmara Federal e presidente do União Brasil no Amazonas, Pauderney Avelino. O partido também conta em seus quadros com o deputado Delegado Pablo, candidato à reeleição à Câmara Federal, nas eleições desse ano.

“Quero agradecer nossos deputados estaduais e federais, agradecer também desde o prefeito mais humilde até o prefeito do maior município do interior do Amazonas. Quero dizer que neste momento não estamos dando largada para campanha e sim construindo o maior partido do Brasil, o maior do Amazonas”, destacou Pauderney Avelino.

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade, também marcou presença no evento e anunciou sua filiação ao União Brasil, saindo do Partido Verde.

“Hoje é um dia que vai ficar marcado na história da minha vida. Tomei a decisão de fazer parte de um grupo que tem como principal objetivo trabalhar mais e mais pelo Amazonas. Nosso estado tem muito a crescer e para crescer precis a ter pessoas jovens, de fibra, competentes e guerreiros. Pessoas como o governador Wilson Lima demonstrou ser”, continuou.

Segundo o presidente da Aleam, a proposta de trabalho conjunto é o caminho para a busca pelo desenvolvimento e o melhor para a população. “Na Assembleia, temos muitos deputados que trabalham e querem o bem do Amazonas e da sua gente. E o bem é simples: é união pelo Amazonas, é União Brasil. Viemos para trabalhar mais e mais. Viemos para vencer!”, concluiu.

Outra figura importante que anunciou sua filiação ao União Brasil é a deputada estadual Joana Darc, que sai do Partido Liberal para acompanhar Wilson Lima na nova sigla. Cerca de 30 prefeitos também sacramentaram suas filiações, entre eles, Frederico Junior de Novo Airão e Patrícia Lopes de Presidente Figueiredo.

Veja vídeo do ato de filiação:

A lista completa dos filiados ainda será divulgada posteriormente.

