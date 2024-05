Quase metade das pesquisas sobre votos são custeadas pelas próprias empresas

Levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) verificou que das 943 pesquisas de intenção de voto oficialmente registradas na Justiça Eleitoral entre 1º de janeiro e 14 de abril, 432 foram pagas com “recursos próprios”.

Em termos proporcionais, significa que quase a metade dos levantamentos (45,85%) sobre a intenção de votos nas eleições municipais foram feitos, na prática, gratuitamente por empresas que a rigor são contratadas para prestar o serviço. Em menos de quatro meses, essas empresas deixaram de faturar R$ 3,3 milhões em pesquisas com nomes de pré-candidatos a prefeito e a vereador.

“Nos parece que alguma coisa não está muito correta, tendo em vista que uma empresa de pesquisa, como qualquer outra, vive da venda dos seus serviços. Uma empresa de pesquisa vende serviços e cobra por eles”, diz o cientista político João Francisco Meira sócio-diretor do instituto Vox Populi e membro do conselho superior da Abep. “O volume que esse tipo de prática atingiu é um verdadeiro escândalo nacional”, alerta.

A realização de pesquisas autofinanciadas não é ilegal e está prevista em resolução baixada em fevereiro pelo TSE. Nesses casos, as empresas deverão informar valor e origem dos recursos e apresentar demonstrativo de resultado financeiro no ano anterior às eleições.

Os dados da planilha da Abep também são coletados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), ligado à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Justiça Eleitoral, o MPE é “uma das partes legitimadas a fiscalizar e dar andamento às denúncias de pesquisa eleitoral irregular”.

Rejeição

A pouco mais de quatro meses para as eleições municipais de 2024, pesquisa divulgada pelo ‘Instituto Direto ao Ponto’, na quarta (8), mostra que o candidato do presidente Lula (PT) a prefeito de Manaus, o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), aparece como o mais rejeitado pelos eleitores para assumir a cadeira de David Almeida (Avante).

Pelo estudo, realizado em Manaus, no período de 1º a 5 de maio, 50% dos entrevistados na capital amazonense ‘não votariam de jeito nenhum’ em Marcelo Ramos.

Cirurgia de catarata

O vice-governador Tadeu de Souza (Avante) acompanhou um mutirão de cirurgias oftalmológicas no município de Nhamundá na quarta (8), na região do Baixo Amazonas. A ação contemplou 200 pacientes que aguardavam por procedimentos oftalmológicos.

Os investimentos para a realização da jornada de cirurgias foram liberados pelo governador Wilson Lima, a partir de uma emenda do deputado estadual Abdala Fraxe. A ação segue até amanhã (11) e o objetivo é zerar a fila de pacientes. “Estamos, praticamente, zerando a atual fila de cirurgias oftalmológicas de Nhamundá”, disse Tadeu.

Manobra

A Tribuna Popular, articulada pelo vereador Jaildo Oliveira (PV), agendada para quarta (8), na Câmara Municipal de Manaus (CMM), com representantes do Instituto Amazonense de Assistência Social e Saúde – Doctor D, foi cancelada.

Segundo Jaildo Oliveira, os representantes não conseguiram reunir as pessoas que participariam do evento. A instituição amazonense ‘Doctor D’ recebeu 20 emendas parlamentares impositivas do Orçamento do Município de Manaus. Somados, o valor total chega a R$ 12 milhões, representando 14% do valor das emendas individuais.

Alianças

Para fortalecer seu arco de alianças, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (UB), se reuniu com apoiadores na noite de quarta (8), especificamente, com o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Cidade publicou, nas suas redes sociais, um vídeo do momento em que se encontrou com o ex-deputado estadual e presidente do PSB-AM, Serafim Corrêa, pai do vereador Marcelo Serafim (PSB), que também esteve presente.

Ascensão

Francisco Daniel de Oliveira Sena, subsecretário de Saúde do Amazonas, acaba de trocar o Governo do Estado pelo Governo Federal. Ontem (9) ele foi nomeado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, ao cargo de Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Amazonas. Com isso, Daniel passa a ser a principal autoridade da saúde da União no Estado do Amazonas.

Daniel foi subsecretário de Obras de Manaus, na gestão Arthur Neto e teve passagem pela administração David Almeida. No governo Wilson Lima, ele foi diretor da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

Mais ajuda

O governador Wilson Lima (UB) enviou, na manhã desta quinta (9), 30 mil copos de água tratada, produzidos pela Cosama, para o estado do Rio Grande do Sul, que passa por um desastre natural em decorrência das chuvas na região.

A ajuda humanitária foi encaminhada em um avião da FAB, com previsão de que sejam enviados mais 70 mil copos no decorrer das próximas semanas.

O envio dos 30 mil copos de água foi estabelecido em uma conversa entre os governadores Wilson Lima, do Amazonas, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul na manhã de terça (7).

‘Maus Caminhos’

O STF vai analisar o recurso do Ministério Público Federal (MPF) contra a decisão que enviou a Operação Maus Caminhos para a Justiça estadual. Na quarta (8), a desembargadora Gilda Seixas, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), aceitou o recurso extraordinário do MPF contra a medida.

Gilda afirmou que a decisão da 3ª Turma do TRF que declarou à Justiça Federal incompetente para julgar as denúncias originadas da operação está em desarmonia com o entendimento do STF sobre casos que envolvem verbas sujeitas à prestação de contas perante o TCU.

Perda de processo

O juiz da 32ª Vara Eleitoral de Manaus, Roberto Taketomi, negou o pedido de liminar interpelado pelo prefeito de Manaus, David Almeida, por meio do partido Avante, que solicitava a censura de um vídeo publicado pelo pré-candidato a prefeito Roberto Cidade (UB) por suposta propaganda antecipada.

O prefeito acusa o deputado estadual Roberto Cidade de “utilizar o vídeo para valorizar a sua imagem e criticar potenciais adversários no pleito vindouro”.

Na petição assinada pelos advogados de David Almeida, Gilberto Alexandre de Abreu Kalil e Vitor Jose Borghi, é citado que o presidente da Aleam, Roberto Cidade, teria realizado pedido explicito de votos.

Lei Joca

A Câmara dos Deputados aprovou a chamada Lei Joca, que obriga as companhias aéreas a oferecer um serviço de rastreamento de animais de estimação durante a viagem com seus tutores. Entretanto, o texto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado. O relator, Fred Costa (PRD-MG), flexibilizou a medida original que previa o rastreamento de todos os animais a bordo, estabelecendo apenas a oferta do serviço. Com essa alteração, as empresas terão a opção de cobrar pelo rastreamento dos pets durante a viagem.

Corrida eleitoral

O ex-prefeito Fernando Vieira lidera a corrida eleitoral no município de Presidente Figueiredo, segundo levantamento do Iveritas Instituto de Pesquisa. A pesquisa mostra o pré-candidato a prefeito do município consolidado na liderança, com intenção de voto crescente em dois cenários distintos: 53,35% na estimulada e 43,88% na espontânea. Atrás de Fernando, aparece a atual prefeita do município, Patrícia Lopes (UB), com 24,02% na estimulada, e 19,63% na espontânea. Na sequência, aparece na terceira colocação Ricelli Pontes com 10,85% na estimulada, e 6,24% na espontânea.

Aterro sanitário

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, determinou que, a partir do próximo dia 17, o aterro sanitário de Manaus não permitirá a entrada de resíduos industriais, de construção civil e hospitalares, incluindo os inertizados, e também não fará a distribuição ordenada destes rejeitos. A Portaria nº 036/2024, que proíbe a “recepção e disposição final” no aterro destes três tipos de lixos, foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na terça (7). Essas novas diretrizes da Semulsp atendem o compromisso do TAC firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Auxílio Permanente

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou em suas redes sociais que o pagamento referente a maio do programa Auxílio Permanente de R$ 150 será antecipado para hoje (10). Normalmente o pagamento é realizado no dia 15 de cada mês.

De acordo com Wilson Lima, o motivo da antecipação é a data comemorativa do Dia das Mães, que será no próximo domingo (12). Na publicação, Lima diz que “isso é uma forma de reconhecer a dedicação de cada uma dessas mulheres e de oferecer um pouco de tranquilidade com a garantia do alimento na mesa da família”.

Conteúdo digital

Tramita na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) o projeto de lei nº 246/2024, que dispõe sobre diretrizes para a promoção e proteção dos direitos das crianças e adolescentes relativos à exposição ou uso de telas digitais. A propositura é do deputado estadual Thiago Abrahim (União Brasil). “A família é uma das bases da educação infantil e precisamos monitorar o conteúdo consumido por nossas crianças e adolescentes. Este projeto de lei objetiva orientar os pais, a escola, principalmente, quanto o consumo de alguns conteúdos impróprios”, explicou Thiago Abrahim.

Tarifa social

O Senado aprovou na quarta (8) o projeto de lei de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) que cria a Tarifa Social de Água e Esgoto para população de baixa renda. Após 11 anos de tramitação, a proposta agora vai para a sanção presidencial. A expectativa é de que isso ocorra em no máximo 15 dias, para que o país tenha, oficialmente, uma política nacional que garantirá acesso a água e saneamento básico com preço justo para aqueles ganham menos no país.

Investimentos

A TPV do Brasil Indústria de Eletrônicos anunciou, ontem (9), que planeja fazer investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com recursos da Lei de Informática, no novo Centro de Desenvolvimento que instalou em Manaus.

O anunciou foi feito durante uma visita do superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, na unidade da TPV em Manaus, na Avenida Torquato Tapajós. A empresa, de origem taiwanesa, também comunicou que planeja abrir um terceiro turno de trabalho para atender a demanda. No total, hoje a empresa emprega 1,6 mil funcionários em dois turnos.

Aplausos

Às vendas do comércio varejista amazonense, que cresceram 1,4% em março na comparação com o mês anterior. Já em relação a março de 2023, o crescimento foi de 3,27%. Os números são da Pesquisa Mensal do Comércio, realizada pelo IBGE e divulgada nesta quarta (8). Depois de um início de ano com as vendas em baixa, no mês de março o comércio voltou a apresentar crescimento consistente.

Vaias

Aos 26.180 casos no Amazonas notificados suspeitos de arboviroses, sendo confirmados, por critério laboratorial ou clínico-epidemiológicos, 4.444 para dengue, 13 para chikungunya, 41 para zika, especificamente por critério laboratorial, 2.880 casos de febre Oropouche, 96 casos de febre do Mayaro. Os dados constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). Os dados coletados foram do período de 1º de janeiro até esta quinta (9).

Leia mais:

Campanha para ajudar animais afetados pela enchente no RS é organizada em Manaus

Projeto propõe oficina de teatro de rua e fortalece vínculos comunitários no interior do AM

Deputado destaca avanços em infraestrutura aquaviária durante fórum em Parintins