Projeto propõe oficina de teatro de rua e fortalece vínculos comunitários no interior do AM

Projeto é uma maneira de preservar e compartilhar esse patrimônio cultural com as gerações futuras

Autazes (AM) – O projeto “Olha o Teatro no Meio da Rua: Resgate, Tradição e Folclore”, realizado no município de Autazes, no interior do Amazonas, traz uma proposta de vivência teatral, baseada no Auto do Boi, para a comunidade indígena Pantaleão – povo Mura.

A iniciativa, idealizada por uma artista natural de Autazes, Thiana Colares, busca resgatar e promover a cultura e tradições da região. As festividades folclóricas de Autazes foram o despertar da sensibilidade artística na vida e carreirada proponente do projeto. Fez parte das primeiras formações da tradicional e eterna ciranda de Autazes no início dos anos 90, compôs o quadro de brincante do Boi Bumbá Meirinho no final dos anos 90 e no início dos anos 2000.

Hoje a mesma retorna para sua cidade de origem como artista, com o objetivo de compartilhar e experienciar a linguagem do teatro de rua com o seu povo

Com atividades voltadas para jovens e adolescentes a partir de 12 anos, o projeto visa fortalecer os laços com a cultura local. Além de promover a cultura, o projeto também abre oportunidades de emprego e renda para artistas locais. A inserção de intérpretes de libras em todas as atividades torna o projeto inclusivo, garantindo que todos possam participar.

Autazes é uma cidade rica em tradição e folclore, e esse projeto é uma maneira de preservar e compartilhar esse patrimônio cultural com as gerações futuras. Com o apoio da comunidade e a parceria com a produção local, a oficina de teatro de rua promete ser um marco na valorização da cultura e na promoção da arte em Autazes. O resgate, a tradição e o folclore ganham vida nas ruas da cidade, mostrando que o teatro pode ser acessível a todos.

Este projeto foi contemplado no edital de Fomento às Artes e Cultura, realizado com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Apóiam este projeto a Prefeitura municipal de Autazes e o Conselho Indígena Mura (CIM).

