Deputado destaca avanços em infraestrutura aquaviária durante fórum em Parintins

O deputado federal Saullo Vianna (UB-AM), vice-presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Navegação Interior, participou, nesta quinta-feira (9), do 1º Fórum Aquaviário em Parintins, no Amazonas. Em parceria com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o evento iniciado ontem (8), segue até esta sexta-feira (10) e tem como propósito central debater as questões mais urgentes e promover ações voltadas para o desenvolvimento da navegação interior na região.

Saullo Vianna ressalta a importância desse fórum para abordar os desafios enfrentados pela navegação nos rios amazônicos.

“Estamos promovendo este fórum no Amazonas por ser um estado em que a navegação nos nossos rios ainda é um desafio. Um tema que está entre as nossas prioridades, até porque temos obstáculos imensos quando se trata de logística na nossa região, o que acaba por encarecer ainda mais o chamado Custo Amazônico, que impacta as famílias amazonenses e a todos nós”, explica o parlamentar.

Entre as novidades, Saullo destacou o retorno da operação de navios de cruzeiro, com a recuperação do sistema de boias de ancoragem no Porto, o que vai permitir, que entre 7 e 10 mil turistas adicionais, desembarquem todos os anos, impulsionando o turismo local.

Além disso, Prefeitura de Parintins e DNIT firmaram acordo de cooperação técnica para a administração conjunta da instalação portuária. Com isso, o porto funcionará 24 horas e terá internet gratuita, melhorando a eficiência das operações portuárias. Essas mudanças são fundamentais para fortalecer nossa infraestrutura e apoiar o crescimento econômico da região.

Navegação

Durante o evento, foram apresentados os principais projetos em andamento e as previsões orçamentárias para o setor de infraestrutura aquaviária. Além disso, o fórum busca unificar técnicos do DNIT com os principais atores da navegação interior no Amazonas, proporcionando um ambiente propício para o debate e a busca por soluções inovadoras.

A escolha de Parintins como sede do evento se deve à sua relevância como ponto estratégico da navegação na região amazônica. Além de abrigar instalações portuárias do DNIT, o município é conhecido internacionalmente por seu potencial turístico, especialmente durante o Festival de Parintins, que atrai milhares de visitantes todos os anos.

*Com informações da assessoria

