Arena da Amazônia é palco da primeira vitória do Amazonas F.C. na Série B

Manaus (AM) — O Amazonas F.C. enfrentou o Santos F.C. na Arena da Amazônia, na tarde deste sábado (11), e saiu com a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B 2024. O time amazonense, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, vai a quatro pontos e entra na história como o primeiro clube do estado a derrotar o time paulistano bicampeão mundial.

“Essa vitória do Amazonas F.C. contra uma equipe tão renomada como o Santos é um marco histórico não apenas para o clube, mas para todo o estado do Amazonas. É a prova de que os investimentos do Governo do Amazonas e apoio ao esporte estão dando frutos”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O cenário estava propício para uma ótima partida de futebol, a chuva cessou e o sol apareceu antes do apito inicial. Mais de 17 mil pessoas foram ao estádio apoiar os times, com um bom número de santistas presentes. Caso de Kiomerson Almeida, de 33 anos, morador da cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, que viajou até Manaus só para assistir ao jogo.

“Quando o Santos acabou sendo rebaixado no ano passado, a parte que se salva dessa experiência era conhecer lugares novos. Eu já conheci quase o Brasil inteiro, atrás do Santos, então surgiu essa oportunidade, a última vez que havia jogado aqui foi há dez anos, então falei que tinha de fazer essa loucura e vir ao jogo no final de semana”, falou Kiomerson Almeida.

O gol da vitória, e único da partida, foi marcado ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, Ênio fez linda jogada individual e acertou um belo chute sem chances para o goleiro João Paulo. Com o triunfo, o Amazonas chega a quatro pontos e sai da zona de rebaixamento. O próximo adversário da Onça será o Ceará, na quarta-feira (15), às 20h30, na Arena Castelão.

*Com informações da assessoria

