Em Manaus, rede de supermercados se torna ponto de coleta de doações para o RS

Manaus (AM) — Em gesto de solidariedade, a rede amazonense de Supermercados Super Nova, está disponibilizando pontos de coleta para receber doações destinadas às famílias atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul (RS). A iniciativa demonstra que, mesmo a mais de 3 mil km de distância, a dor e a necessidade do próximo podem unir pessoas de diferentes regiões do país.

As doações podem ser entregues nas cinco unidades da empresa em Manaus, localizadas nos bairros: Nova Cidade, Cidade Nova, Manoa, Colônia Terra Nova e Zumbi, além da Distribuidora Super Nova no bairro Cidade de Deus, durante o horário de expediente entre 7h e 21h. A campanha visa arrecadar alimentos não perecíveis, água, leite, fraldas descartáveis, itens de higiene pessoal, ração para pets, roupas e calçados, roupas de cama, mesa e banho.

“Graças a Deus tem se visto um movimento de solidariedade coletivo bastante grande. Em contrapartida, a necessidade cada vez aumenta, e percebemos que não vai ser agora que as chuvas deverão diminuir. Então, as necessidades, provavelmente, vão só crescer. Muitas pessoas continuam ilhadas e outras não estão tendo como comprar alimentos mesmo tendo recursos. Por isso, nós temos que nos mobilizar. É com a doação de uma pequena coisa para você, que vai fazer uma grande diferença para muita gente. Não se sinta constrangido de doar, se sinta feliz em poder ajudar”, disse Elisama Brito, co-fundadora da Rede de Supermercados Super Nova.

As doações serão recebidas até a próxima segunda-feira, 20, prazo para que a empresa possa organizar os materiais que tenham sido arrecadados e encaminhá-los ao Rio Grande do Sul quanto antes.

Supermercadistas unidos

Na última segunda-feira, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), unida às 27 associações estaduais, em especial à Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), definiu várias frentes de ação para apoiar a população gaúcha afetada pela calamidade pública.

A ação solidária mobilizada pelo setor terá duração prevista de 60 dias. Nesse primeiro momento emergencial, a ABRAS e a AGAS disponibilizarão 20 mil kits de limpeza com água sanitária, sabão em pó, vassoura e sacos de lixo, e 20 mil kits de alimentos essenciais para as famílias gaúchas necessitadas.

Supermercados Super Nova

Há 34 anos no mercado, a Rede de Supermercados Super Nova está inserida no dia a dia da população manauara, oferecendo uma variedade de produtos do ramo alimentício. Atualmente, a empresa possui 5 unidades: 1. Nova Cidade — Av. Margarita, quadra 247, n.° 35 — Nova Cidade, 2. Oswaldo Frota — R. Iritama, 128 — Cidade Nova, 3. Manoa — Avenida Francisco Queiroz, n.° 37 — Manoa, 4. Colônia Terra Nova — Rua Êxodo, n.° 19 — Colônia Terra Nova e 5. Zumbi — Avenida Cosme Ferreira, n.° 5702 — Zumbi dos Palmares, além de uma Distribuidora no bairro Cidade de Deus. Para mais informações, basta acessar as redes sociais: @supernovacidadeam.

*Com informações da assessoria

