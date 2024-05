Estrela do Norte/Manaus Futsal finaliza preparação para estreia no Campeonato Brasileiro

Manaus (AM) – O time do Estrela do Norte/Manaus Futsal fez, nesta quinta-feira (16), o último treino na capital amazonense antes da estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. A atividade foi realizada no ginásio Bergão, bairro São Jorge, Zona Oeste da cidade. A equipe amazonense estreia contra o CRB/Traipu, nesse sábado (18), às 15h (horário de Manaus), no ginásio José Lúcio de Melo, em Arapiraca (AL).

Sob o comando dos professores Breno Freitas, Sonny Ferreira e João Paulo Guedes, a equipe o Grupo A do campeonato inédito organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFs). O time conta com patrocínio da Prefeitura de Manaus, concessionária Manaus Luz, Dedé Boteco e Pontual Gourmet.

De acordo com o técnico Breno Freitas, o elenco manteve a base que foi campeã da Taça Brasil da Primeira Divisão em 2023 e trouxe nove reforços: Claytinho, Mário Rubson Júnior, Caíque, Zacch, Roger, Guga, Zinho, Magno e Wiliam Esquerda. Nomes de peso como Garrincha, AD Magia, Herison Giannini, Pedro Henrique, Neto, Jadson, Kleyton, Felipe Gabriel, Acreano e Leozinho JT permaneceram no grupo do Gigante da Zona Leste de Manaus.

Caíque é um dos destaques da equipe amazonense. Foto: Emanuel Mendes

“A preparação foi muito boa, a gente conseguiu trabalhar tudo que a gente queria, sistema defensivo, sistema ofensivo, bolas paradas, transição, consegui colocar conceito em cada etapa do jogo. Destaco também que a gente vai conseguir levar 14 atletas e seis membros da comissão técnica diretoria. Estamos muito bem preparados para esse desafio”, disse o comandante.

Formato

De acordo com a CBFs, 20 clubes disputam o título brasileiro. Eles foram divididos em dois grupos com 10 times cada. As equipes jogam entre si dentro do grupo, em turno único, e os oito melhores avançam ao mata-mata, que terá jogos de ida e volta nas oitavas, quartas, semi e final. O clube com melhor campanha na primeira fase tem a vantagem do jogo de volta do playoff ser em casa.

O campeão do Brasileiro de Futsal irá receber R$ 250 mil e um carro. O vice, R$ 150 mil; o terceiro lugar, R$ 70 mil; e o quarto R$ 30 mil. O campeão e o vice do Brasileiro também garantem vaga para a Supercopa de Futsal, torneio onde o campeão se classifica para a Libertadores.

Leia mais

50ª edição da Taça Brasil de Futsal termina com título invicto do Estrela do Norte

Tuna Luso, de Manaus, vence o Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20 Feminino

Prefeitura e Falcão, o Rei do Futsal, promovem ação para arrecadação de alimentos para o RS