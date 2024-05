Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, e o ídolo do futsal, Falcão, realizaram uma coletiva de imprensa, no Mirante Lúcia Almeida, no Centro de Manaus, para divulgação do evento “Festa do Rei”, que vai arrecadar alimentos que serão enviados ao Rio Grande do Sul. As entrevistas aconteceram no início da tarde desta quarta-feira (8).

As entradas para a “Festa do Rei” seguem disponíveis por meio da doação de 1kg de alimento não perecível (com exceção de sal). As trocas podem ser realizadas no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, Zona Oeste, das 9h às 17h. O ginásio será palco do evento marcado para esta quarta-feira (8), às 18h30.

A programação contará com partidas festivas entre os craques do futsal e futebol, e alunos dos núcleos do programa “Manaus Esportiva”.

O ex-jogador de futsal e ídolo da seleção brasileira, Falcão, contou que aproveitou a viagem que fará para o município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) para também promover a ação na capital amazonense.

“É um prazer muito grande voltar para Manaus. Acho que no Norte e no Nordeste do Brasil, as pessoas te tratam diferente, o calor humano é muito maior, e é uma cidade que eu tenho boas lembranças. Um dos gols mais bonitos e importantes da minha carreira eu fiz aqui em Manaus. Quando eu fechei em Parintins, eu pensei: ‘Se eu vou para Parintins, por que eu não vou para Manaus?’. Na hora eu falei com o Aurilex, que falou com o prefeito, que falou com a equipe, e em um dia tudo já estava resolvido”, relatou o atleta.

Na oportunidade, Falcão declarou a expectativa em relação ao evento que irá dar suporte às famílias do Sul do Brasil.

“Vai ser uma noite especial para mim, vai ser uma noite especial para quem comparecer e também pela ajuda. A gente sabe o quanto o povo manauara é solidário, eu sei que vai ser levantado de 4 a 5 toneladas de alimentos e mantimentos para o Rio Grande do Sul. Então tem tudo para ser uma noite especial”, disse.

O Prefeito David Almeida agradeceu a presença de Falcão e informou que o time Estrela do Norte está em busca de reforços para complementar a equipe.

“A presença do Falcão vem exatamente para abrilhantar, trazer um craque, o maior jogador de futsal de todos os tempos, e já aproveitando a presença dele aqui, estamos fazendo contato para que a gente possa trazer material humano para reforçar o Estrela do Norte, para que, disputando a primeira divisão, estar aptos a disputar, quem sabe, uma Libertadores a partir dos próximos anos”, finalizou.

