Tuna Luso, de Manaus, vence o Campeonato Amazonense de Futsal Sub-20 Feminino

Manaus (AM) – A Tuna Luso de Manaus é a grande vencedora do Campeonato Amazonense de Futsal da categoria Sub-20 Feminino da temporada de 2023. A decisão aconteceu na noite da última terça-feira (01), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus. O clube campeão será o representante do estado na Taça Brasil da categoria no próximo ano.

A partida foi realizada com portões fechados devido à confusão generalizada que havia acontecido no dia 27 de junho, quando as equipes estavam empatadas por 3 a 3 e o jogo precisou ser encerrado por questões de segurança. Restavam 16 minutos para serem jogados e a Tuna Luso teve mais poder de definição para definir o título da competição.

Três atletas se destacaram na conquista: Kaylla, Brenda e Vitória, cada um delas com dois gols marcados. Coube a Brenda e Vitória, de pênalti e de tiro livre no finalzinho do duelo, terminarem como heroínas dos 16 minutos que restavam na decisão.

O Estrela do Norte, que tinha sido campeão estadual da categoria em 2022, também lutou bastante para faturar o bi. No entanto, o time fez apenas cinco gols e viu a taça escapar pelas mãos. Evelly (2), Kamily, Eliandra e Vitória “Suco” foram as autoras dos gols das vice-campeãs.

