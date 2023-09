Sósia de Gabigol é assaltado durante gravação no RJ

“Gabigordo” chegou a imitar pose do Gabigol para que os assaltantes pudessem reconhecê-lo

O sósia do atacante Gabigol, do Flamengo, que também ficou conhecido popularmente como Gabigol da torcida ou Gabigordo, sofreu um assalto durante uma gravação no Rio de Janeiro.

O assalto aconteceu próximo à Favela do Muquiço, como conta o sósia do jogador. Segundo Gabigordo, sua equipe estava em três carros quando foram fechados por um carro prata, do modelo Ônix, de onde desceu um dos assaltantes.

O Gabigol da torcida ainda comentou que tentou fazer a famosa pose do jogador do Flamengo, para que os assaltantes pudessem reconhecê-lo. Entretanto, a tentativa gerou mais alarde entre os criminosos, que chegaram a dar um tiro para o alto.

Ainda assustado com o ocorrido, o sósia comenta que a violência no Rio de Janeiro está “cada dia pior”, e tem tornado a vida na cidade muito difícil.

*Com informações do Metrópoles

