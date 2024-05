Jacaré é devorado por piranhas em rio; VÍDEO

Cauda do jacaré está quase solta do resto do corpo devido à agitação das piranhas.

Um pescador registrou um vídeo que mostra um jacaré sendo devorado por piranhas em um rio do Tocantins. A gravação viralizou em 2023 e voltou a ter repercussão nas redes sociais neste ano.

Quando ele se aproxima com a câmera, mostra as piranhas devorando o animal por dentro. A cauda do jacaré está quase solta do resto do corpo devido à agitação dos peixes.

As imagens impressionantes foram feitas pelo pescador Kadson Luz, de 40 anos. Na época, ele disse que nunca tinha visto um jacaré sendo atacado desse jeito.

Jacaré é devorado por piranhas

