PoderData: Lula tem 41%; Bolsonaro, 32%; Ciro, 7%; Moro, 6%

Brasília (DF) – Pesquisa PoderData divulgada hoje pelo site Poder360 aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa pela Presidência, com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, aparece em segundo, com 32%, uma diferença de nove pontos percentuais.

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Na sequência, vêm os ex-ministros Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem 3%; o deputado André Janones (Avante), 2%; o governador do Rio Grande do Sul (PSDB), Eduardo Leite, e a senadora Simone Tebet (MDB) têm 1% cada.

Ciro, Moro e Doria estão tecnicamente empatados, dentro da margem de erro. Janones empata tecnicamente com Moro e Doria, mas não alcança o pedetista. Doria, Janones, Leite e Tebet também empatam, considerando a margem de erro.

Vera Lúcia (PSTU) e Luiz Felipe d’Ávila (Novo) não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e aqueles que não sabem em quem irão votar são 2%. Não é possível fazer uma comparação com o levantamento anterior do instituto, divulgado em 16 de março, porque houve uma mudança nos candidatos testados —

neste, houve a inclusão de Vera Lúcia.

Lula e Bolsonaro concentram 73% das intenções de voto, enquanto os demais précandidatos, juntos, somam 20%. A pesquisa do PoderData foi realizada com recursos próprios da empresa do grupo Poder360 Jornalismo, de 27 a 29 de março de 2022, quando foram entrevistadas por telefone 3 mil pessoas a partir de 16 anos de idade. O levantamento foi feito em 275 municípios das 27 unidades da federação. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-06661/2022.

Veja abaixo o cenário de 1º turno:

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 32%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Sergio Moro (Podemos): 6%

João Doria (PSDB): 3%

André Janones (Avante): 2%

Eduardo Leite (PSDB): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

Luiz Felipe d´Ávila (Novo): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Brancos/nulos: 5%

Não sabem: 2%

Distância entre Lula e Bolsonaro cai no 2º turno

A pesquisa também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A distância entre o petista e o atual mandatário é de 12 pontos percentuais, a menor já registrada pelo instituto no ano. Em janeiro, a diferença era de 22 pontos. Lula aparece com 50% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro soma 38%. O cenário de segundo turno entre os dois foi o único testado pela pesquisa. Veja abaixo:

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 38%

Brancos/nulos: 9%

Metodologia

O PoderData é um instituto de pesquisa ligado ao site de jornalismo político Poder360. O instituto faz pesquisas por telefone de forma automatizada, usando o método IVR (Interactive Voice Response). Um robô liga para o telefone do eleitor, que escuta perguntas gravadas e as responde discando em seu telefone a opção desejada.

*Com informações do Uol

