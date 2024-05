Médicos retiram 150 larvas de mosca da boca de mulher

Mulher teve um quadro de miíase oral, quando larvas de moscas crescem no corpo. Ele apareceu após a paciente fazer um tratamento dentário

Em nota à imprensa divulgada no dia 14 de maio, médicos peruanos afirmaram ter retirado mais de 150 larvas de insetos da boca de uma mulher de 40 anos. O caso ocorreu em Lima, a capital do país. Os parasitas foram descobertos quando a mulher procurou um pronto-socorro após perceber que estava com o céu da boca inflamado.

O cirurgião bucomaxilofacial que a atendeu, Renzo Paredes, disse ao site do Seguro Social de Saúde do Peru (EsSalud) que a paciente apresentava miíase oral. A miíase, que é a presença de larvas em tecido morto, ocorre geralmente em países de clima quente e úmido, o que facilita o apodrecimento dos tecidos, e é associada a lesões prévias que foram mal higienizadas.

Os casos mais comuns acontecem nos membros inferiores e em outras regiões pouco observadas do corpo, como o couro cabeludo. A doença é causada por larvas que se alojam em tecidos mortos após o depósito de ovos de insetos como moscas.

A paciente passou pelo procedimento no dia 11 de maio e afirmou que os sinais de inflamação e desconforto apareceram após um tratamento odontológico feito em outro centro de saúde no mês anterior.

“No total, foram retiradas 150 larvas que estavam na cavidade oral devido a uma miíase que geralmente acomete os tecidos mortos. Esse quadro é mais comum em pessoas com pouca mobilidade, doenças associadas ou que não praticam uma boa higiene”, explicou Paredes.Play Video

Na cirurgia, foram retiradas as larvas, além de todo o tecido morto do qual elas estavam se alimentando. As feridas também foram fechadas.

A paciente foi acompanhada por dois dias no hospital até que recebeu alta, mas deverá fazer um acompanhamento constante.

*Com informações do Metrópoles

