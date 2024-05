Gabigol se compara a Chico Moedas ao ser filmado em elevador de hotel em Manaus

Na noite desta quarta-feira (22), uma mulher encontrou os jogadores do Flamengo no elevador de um hotel em Manaus, Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Matías Viña. Em um vídeo viral, Gabigol brincou com a fã e se apresentou como “Chico Moedas”, influenciador flamenguista e ex-namorado da cantora Luísa Sonza.

O Flamengo estava na cidade para enfrentar o Amazonas pela Copa do Brasil, jogo que classificou o time carioca para as oitavas de final da Copa do Brasil.



Uma fã publicou um vídeo, no qual descia no elevador com jogadores do Flamengo, ao perguntar os nomes dos atletas, Arrascaeta e De La Cruz falaram corretamente. Porém, Gabigol respondeu como ‘Chico Moedas’.

Desde que apareceu com o novo visual, o atacante está sendo comparado com o influenciador que viralizou na internet após relacionamento com a cantora Luísa Sonsa, vale lembrar que Chico traiu Luísa após poucos meses de relacionamento a comparação seria ao visual ou a traição?



Gabigol se compara a Chico Moedas ao ser flagrado em elevador de hotel em Manaus



pic.twitter.com/STAmKGstCI — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 23, 2024

Em polêmcia recente o atacante foi flagrado com a camisa do Corinthians, o clique viralizou nas redes sociais e causou burburinho entre os torcedores rubro-negros. O registro teria sido feito na casa do atleta, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas a assessoria do jogador, negou a veracidade afirmando que se trata de uma montagem.

Na foto, Gabigol aparece usando a nova camisa preta do Corinthians. Além disso, o atacante de 27 anos aparece sentado em uma mesa com um copo de cerveja.

O flagra foi capaz de mexer com o cenário do futebol pois os torcedores dos dois maiores clubes do país movimentaram as redes sociais. Gabigol foi multado em 10% do seu salário além de perder a camisa 10 do clube carioca.

