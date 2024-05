Mulher desaparece após sair de casa na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) — A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita ampla divulgação da imagem de Glauciane Soares Nunes, 25, que foi vista pela última vez na madrugada do dia 18 de maio deste ano, por volta das 4h, saindo de sua casa na rua Vale do Itajaí, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

A PC-AM destaca que o apoio da população, por meio do compartilhamento de imagens de pessoas desaparecidas, principalmente pelas redes sociais, é fundamental para localizá-las e trazê-las ao convívio familiar.

Em casos de desaparecimentos, é necessário procurar qualquer delegacia e registrar a ocorrência. Informe o último local, onde a pessoa foi vista, suas características físicas e, se possível, forneça uma foto atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre a localização de Glauciane Soares Nunes, que entre em contato pelos números (92) 3667-7713, da Deops, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suspeito envolvido em roubos a ônibus do transporte coletivo é preso em Manaus

Em Canutama, homem é preso por tráfico de drogas e maus tratos aos animais

Adolescente é apreendido por matar os pais a marteladas e atear fogo no quarto do casal