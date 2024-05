Amazonas FC anuncia o retorno do técnico Rafael Larceda após saída de Adilson Batista

O Amazonas FC anunciou, na tarde desta sexta-feira (24), o retorno do técnico Rafael Lacerda ao comando da equipe aurinegra. Treinador do time na campanha do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2022, e na inédita conquista do único título amazonense da Onça-pintada, em 2023, ele chega após passagem pelo ABC-RN e pelo Barra-SC, nesta temporada.

“Quando eu saí do clube, eu tinha dois sentimentos: o de gratidão, por tudo o que conquistamos juntos, e outro era de que a nossa história não tinha acabado. Estou muito feliz, muito empolgado e muito motivado com esse retorno. Quero continuar fazendo história com todos do Amazonas, agregar, contribuir e fazer um grande trabalho”, disse o treinador.

Gaúcho de São Leopoldo, Rafael dos Santos Lacerda tem 39 anos. Em sua primeira passagem pelo clube, ele comandou a Onça-pintada em 55 partidas, com 29 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, números que o consolidaram como o técnico com mais jogos à frente do Amazonas FC na história. Nesta temporada, ele treinou o ABC, no início da temporada, e estava no Barra.

A chegada do novo comandante aurinegro a Manaus está marcada para a manhã deste sábado (25). Ele vem acompanhado de seu auxiliar técnico, João Antônio. À tarde, ele será apresentado ao grupo de jogadores e realizará o primeiro trabalho à frente do elenco. Na terça-feira (28), a equipe recebe o Mirassol-SP, em duelo válido pela sétima rodada da Série B, na Arena da Amazônia.

Leia mais

Técnico do Amazonas FC é desligado após eliminação da Copa do Brasil

Amazonas FC completa 5 anos de fundação mirando estabilidade na Série B do Brasileirão

Amazonas FC x Flamengo: partida tem pior número de pagantes em jogos oficiais do Rubro-Negro em Manaus