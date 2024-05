Princesa do Solimões leva gol no fim e perde para o Porto Velho-RO em Manacapuru

Marco Goiano, praticamente, no último lance do jogo, marcou o gol da vitória da equipe rondoniense

O Princesa do Solimões perdeu para o Porto Velho-RO por 1 a 0, na tarde deste sábado (25), no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante 80 quilômetros de Manaus), em partida válida pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Marco Goiano, praticamente, no último lance do jogo, marcou o gol da vitória da equipe rondoniense.

Com o resultado negativo, o Princesa do Solimões segue com cinco pontos em 4º lugar, mas pode ser ultrapassado, dependendo do resultado das outras partidas da rodada, e sair do G4. Na rodada seguinte, o Tubarão do Norte atua novamente em casa, no Estádio Gilbertão, para receber o Trem-AP, às 16h (horário de Manaus), no sábado (1º).

O jogo

Após um início de jogo estudado e sem chances de gol. A primeira chegada mais perigosa veio aos 17 minutos. Gabriel Henrique interceptou passe errado já acionando Léo Itaperuna, que saiu na cara do gol, passou pelo goleiro, caiu, mas o árbitro assinalou simulação e deu cartão amarelo para o atacante do Princesa. Três minutos depois, mais uma recuperação de bola no ataque e, desta vez, Christopher lançou para Jonas, que tentou rolar para o meio, mas o goleiro Robson fez a defesa.

Depois do intervalo, o Princesa continuou com mais posse de bola em busca do primeiro gol, mas sem conseguir criar oportunidades de abrir o placar. Aos 22 minutos, cruzamento da direita, a bola ficou viva e Gabriel Henrique finalizou de canhota por cima do gol.

Aos 38 minutos de jogo, Vinícius arrancou pela esquerda e rolou pra trás, onde Romário finalizou de esquerda para fora. E já aos 49 minutos, Carlos Eduardo ajeitou de letra para Marco Goiano, que emendou um chute forte de canhota e a bola foi parar no ângulo de Jonathan Braz.

