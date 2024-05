De virada, Estrela do Norte/Manaus Futsal vence o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro

Próximo desafio do Estrela do Norte/Manaus Futsal é na sexta-feira (31), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena Amadeu Teixeira

O Estrela do Norte/Manaus Futsal venceu o Fortaleza por 5 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal, neste domingo (26). A partida aconteceu no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), localizado na capital cearense, e reabilitou o time amazonense após derrota para o CRB/Taipu na estreia, por 5 a 4.

Jadson, Zinho, Caíque, Mago e Leozinho marcaram os gols do Gigante da Zona Leste. Já o Leão do Pici balançou as redes com Bob, Gigante e Jé. O último gol do time da casa saiu quando os amazonenses tinham apenas quatro jogadores em quadra – Caíque foi expulso.

Jackson marcou o primeiro gol do Estrela do Norte. Foto: Matheus Amorim/Fortaleza FC

Na estreia, a equipe amazonense perdeu por 5 a 4 para o CRB/Traipu, em Arapiraca (AL). Único clube da Região Norte no Brasileirão de Futsal, o time de Manaus agora tem 3 pontos no Grupo A e aparece na zona de classificação para o mata-mata do campeonato.

O próximo jogo do Estrela do Norte/Manaus Futsal é na sexta-feira (31), às 20h, contra o Cruzeiro, na Arena Amadeu Teixeira. A diretoria da ZL está fazendo uma grande mobilização para levar um público estimado entre 3 e 5 mil torcedores ao ginásio.

Ingressos

Os ingressos promocionais custam apenas R$ 10 e podem ser adquiridos até 1 dia antes do jogo em quatro pontos de venda: sede do Estrela do Norte (Rua das Palmeiras, São José 3); Pontual Gourmet (Shopping Grande Circular); Dedé Boteco (Sumaúma Park Shopping e Amazonas Shopping) e Cachaçaria Dedé & Empório (Manauara Shopping).

No dia do jogo, o ingresso custará R$ 20 e a venda será somente na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, que terá também ingressos a R$ 10 para estudantes com carteirinha.

Leia mais

Estrela do Norte/Manaus Futsal finaliza preparação para estreia no Campeonato Brasileiro

VÍDEO: paraquedista cai em área de mata e fica preso no topo de árvore em Manaus

Inscrições abertas para Copa Brasil e Torneio Amigos do Tarumã em Manaus