Amazonas FC abre venda online de ingressos para estreia do técnico Rafael Lacerda; confira link

Já estão à venda, na modalidade online, os ingressos para a partida entre Amazonas FC e Mirassol, que acontece nesta terça-feira (28), às 18h, na Arena da Amazônia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. O jogo marca a reestreia de Rafael Lacerda no comando da Onça-pintada da Zona Leste.

Treinador do time na campanha do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, em 2022, e na inédita conquista do único título amazonense da Onça-pintada, em 2023, ele chega após saída de Adilson Batista.

Rafael Lacerda comandou primeiro treino pela Onça-pintada no sábado (25). Foto: João Normando/AMFC

A plataforma oficial para comprar os bilhetes é o site www.achetickets.com.br. Basta clicar no banner do jogo e escolher entre os setores disponíveis: Arquibancada (inteira e meia), Premium (inteira e meia) e Área VIP (inteira e meia). O acesso ao jogo será pelo Portão D da Arena da Amazônia.

Venda presencial

Na terça-feira, dia da partida, as vendas presenciais serão pelo Portão D, com abertura a partir das 15h para dar mais comodidade aos torcedores da Onça. Os portões do estádio serão abertos a partir das 16h.

Sócios torcedores da Onça Pintada

Com excelente adesão desde sua criação, o programa Sócio Amazonas oferece uma série de vantagens aos fãs do campeão do Brasileiro da Série C de 2023, entre as quais o direito de assistir “de graça” a todos os jogos do clube como mandante em Manaus.

Quem é sócio da Onça também pode acessar o site www.socioamazonas.com.br e garantir o bilhete para partida por meio do checking, que é liberado antes do início das vendas online.

Se você ainda não é Sócio Amazonas, a adesão é feita em quatro categorias: Onça Bronze (R$ 49,90 por mês), Onça Prata (R$ 89,90 por mês), Onça Ouro (R$ 129,90 por mês) e Onça Diamante (R$ 1.000,00 por mês).

Valores dos ingressos online

Arquibancada Inteira – Portão D

R$ 88,00 (R$ 80,00 + 8,00 de taxa)

Arquibancada Meia – Portão D

R$ 44,00 (R$ 40,00 + 4,00 de taxa)

Premium Inteira – Portão D

R$ 132,00 (R$ 120,00 + 12,00 de taxa)

Premium Meia – Portão D

R$ 66,00 (R$ 60,00 + 6,00 de taxa)

VIP Inteira – Portão D

R$ 220,00 (R$ 200,00 + 20,00 de taxa)

Vip Meia – Portão D

R$ 110,00 (R$ 100,00 + 10,00 de taxa)

