Manauara EC goleia Manaus FC pela Série D e vence pela primeira vez na história do confronto

O Manauara EC goleou o Manaus FC por 4 a 0, na tarde deste domingo (26), no estádio Ismael Benigno, a Colina. A partida valeu pela quinta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D. Romarinho, Palmares, Cuadrado e Felipe Clemente marcaram os gols do Robô do Norte, que mantém 100% de aproveitamento na competição e a liderança da chave.

A vitória também marcou a primeira vitória do Robô sobre o Gavião Real na história. Antes, em cinco confrontos pelas edições de 2022 e 2023 do Campeonato Amazonense, foram três vitórias para o time esmeraldino e dois empates.

Na próxima rodada, o Robô recebe o Humaitá-AC, no sábado (1º), às 15h, também no estádio da Colina. Já o Gavião visita o São Raimundo-RR, no mesmo dia, em Boa Vista (RR), em horário a definir.

Goleada

No confronto regional, o Robô foi quem saiu na frente no placar. Após escanteio de Vitinho, Moc desviou de cabeça e a bola sobrou para Romarinho completar e balançar a rede aos 20 minutos do primeiro tempo. Já aos 36 minutos, Vitinho fez jogada pela direita e mandou para área. O meia Palmares finalizou e marcou o segundo do Manauara EC ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, o terceiro gol saiu dos pés de Cuadrado, que arrastou pela direita, invadiu a grande área e finalizou. O jogador contou com a sorte, a bola desviou no zagueiro e entrou. Já nos acréscimos da partida, Felipe Clemente avançou sozinho e encobriu o goleiro Vinicius, sacramentando a vitória.

Leia mais

Manaus vence Amazonas nos pênaltis e conquista sexto título do Amazonense

Manauara EC vence Rio Branco-AC em estreia no Campeonato Brasileiro Série D

Amazonas FC abre venda online de ingressos para estreia do técnico Rafael Lacerda; confira link