IMUB Paralímpico conquista quatro medalhas no Meeting da faculdade de educação física da Ufam

Medalhas da equipe IMUB vieram no halterofilismo, com demonstração de técnica e determinação

A equipe IMUB Paralímpico conquistou quatro medalhas no Meeting Paralímpico Loterias Caixa. A competição aconteceu na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (FEFF-UFAM), no sábado (25), e reuniu paratletas de alto nível de toda a região Norte.

O paradesporto brasileiro foi celebrado com competições em diversas modalidades. As medalhas da equipe IMUB vieram no halterofilismo, com demonstração de técnica e determinação. Najara Bentes e José Ricardo conquistaram o ouro, João Henrique ficou com a prata e Davi Lemos garantiu o bronze.

Categorias

Najara Bentes (-79kg): ouro com 67kg na barra

José Ricardo (-107kg): ouro com 127kg na barra

João Henrique (-97kg): prata com 110kg na barra

Davi Lemos (-80kg): bronze com 95kg na barra

Inclusão

As conquistas do IMUB Paralímpico no Meeting vão além das medalhas. A participação da equipe reforça a importância do paradesporto como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e bem-estar, e demonstra o enorme potencial dos atletas com deficiência.

Idealizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e patrocinado pelas Loterias Caixa, o Meeting Paralímpico promove contribui para o aprimoramento técnico das modalidades paralímpicas; oferece oportunidades de competição para atletas de elite e novos talentos; e difunde valores do paradesporto brasileiro, como superação, inclusão e respeito à diversidade.

Leia mais

“Meeting Basa”: Inscrições abertas para competição de paratletismo em Manaus

Alunos da rede estadual do AM participam de classificatória das Paralimpíadas Escolares

Festival do Dia Nacional do Desporto Escolar reúne 500 estudantes atletas em Manaus