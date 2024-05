Djidja Cardoso lutava contra depressão antes de ser achada morta em Manaus; VÍDEO

Nas últimas publicações da ex-sinhazinha do Garantido, ela relatava sobre e perda de peso e a luta contra a depressão e a vontade de viver.

No dia 3 de fevereiro deste ano, quando comemorou 32 anos, a ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso fez uma publicação em seu perfil no Instagram, onde relatou que estava superando algumas enfermidades. Entre elas, depressão e gastrite.

Ainda não há informações sobre causas da morte ou sobre o velório da ex-sinhazinha.

No post feito há quase quatro meses, ela aparece em um vídeo ao lado de familiares e amigos celebrando mais um ano de vida. Na gravação, Djidja aparece também abaixo do peso e com aparência debilitada.

Após Djidja apagar a vela do bolo, as pessoas comemoraram também a recuperação da ex-sinhazinha: “Seja bem-vinda de volta”, diz uma das convidadas.

Na publicação feita por Djidja, ela escreveu sobre a vontade de querer viver novamente e ficou de contar o testemunho sobre o que vinha passando. Veja publicação completa abaixo.

Mudança na aparência

Djidja costumava compartilhar nas redes sociais a vida saudável e fotos produzidas que destacavam a beleza dela. Em outro post feito no dia 6 de fevereiro, três dias depois de comemorar o aniversário, ela aparece em um vídeo treinando na academia. E descreveu sobre e perda de peso e a luta contra a depressão.

“Pra quem não sabe ia fazer 8 meses que eu estava com depressão, por diversos fatos. Adoeci e emagreci mais de 15 kg, mas já voltei, estou muito bem. Obrigada de todo o coração a todos que estão me ajudando com cada mensagem linda”, publicou.

“Voltei na segunda, estava muito magra, pesando 49 kg agora já tô nos 55 kg em menos de 1 semana 🙏🏻”, diz ela em outro post.

Ela seguia postando a rotina de treinos e relatando uma progressão.

Quem era Djidja Cardoso

Empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso defendeu o item 7 do Festival de Parintins por quatro festivais: de 2016 a 2019.

Ela deixou o posto de sinhazinha no final de 2020, após a mudança de gestão no boi-bumbá vermelho e branco. Depois ela passou a trabalhar nos negócios da família administrando uma rede de salão de beleza no estado.

Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens.

