Jornalista amazonense quebra fêmur, bacia e tornozelos após cai de prédio no DF

O jornalista amazonense que caiu do terceiro andar de um prédio em Brasília quebrou o fêmur, a bacia e os dois tornozelos, ele deve ficar de 90 a 120 dias sem pisar o pé no chão. Segundo fontes do portal LeoDias, o profissional é comprometido e mora com o namorado na capital federal no momento da queda ele estava em um encontro amoroso com outro homem.

Os colegas de trabalho da CNN descobriram pela imprensa, quais foram as circunstâncias do acidente do repórter na segunda-feira (27) o acidente aconteceu na quinta, dia 23.

Relembre o caso

Durante um encontro amoroso que aconteceu na última quinta-feira (23), que ocorreu em horário de expediente, o comunicador caiu de uma altura de mais de 12 metros e ficou gravemente ferido. Ele foi levado às pressas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde precisou passar por algumas cirurgias e segue internado.

O apartamento de onde o repórter caiu pertence à pessoa com quem ele foi se encontrar. Inclusive, ela precisará prestar depoimento à polícia, que segue coletando informações para a investigação do caso. A vítima também será ouvida assim que se recuperar da queda.

*Com informações do Portal Leo

Leia mais:

Jornalista amazonense cai de 3º andar de prédio no DF durante encontro amoroso