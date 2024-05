Tia de Djidja Cardoso acusa mãe e amigos da ex-sinhazinha por omissão de socorro

Manaus (AM) – Tia de ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, identificada como Cleomar Cardoso, expôs nas redes sociais ‘a verdade’ sobre a morte da sobrinha e acusou a mãe e funcionários do salão de beleza Belle Femme por omissão de socorro. A ex-sinhazinha faleceu aos 32 anos, nesta terça-feira (28), conforme o relatório do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte é considerada “indeterminada”, ocasionada por depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral.

Nas redes sociais, a tia da ex-sinhazinha afirmou que a casa da jovem tinha se tornado uma ‘Cracolândia’ e que a tentativa de internar a sobrinha era recorrente, mas sempre foi impedida pela mãe e funcionários do Belle Femme.

“Vamos falar toda a verdade. A Djidja morreu por omissão de socorro por parte da mãe dela e da turma do Belle Femme de Manaus. A casa dela na cidade nova se tornou uma Cracolândia. Toda vez que tentávamos internar a Djidja, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que fazem parte do esquema deles. A mãe dela sempre dizia pra nós não interferirmos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo, ficamos de mãos atadas. E está do mesmo jeito lá, todos se drogando na casa dela. O corpo da minha sobrinha no velório só com algumas sobrinhas, porque eles não queriam nem a presença da família original (nossa família de sangue) Não sei o que vai acontecer de agora em diante. Deus proverá!”

Luta contra depressão

No dia 3 de fevereiro deste ano, quando comemorou 32 anos, a ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso fez uma publicação em seu perfil no Instagram, onde relatou que estava superando algumas enfermidades. Entre elas, depressão e gastrite. Ainda não há informações sobre causas da morte ou sobre o velório da ex-sinhazinha.

No post feito há quase quatro meses, ela aparece em um vídeo ao lado de familiares e amigos celebrando mais um ano de vida. Na gravação, Djidja aparece também abaixo do peso e com aparência debilitada.

Após Djidja apagar a vela do bolo, as pessoas comemoraram também a recuperação da ex-sinhazinha: “Seja bem-vinda de volta”, diz uma das convidadas. Na publicação feita por Djidja, ela escreveu sobre a vontade de querer viver novamente e ficou de contar o testemunho sobre o que vinha passando.

