Governo intensifica a oferta de cirurgias ortopédicas em três hospitais de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) estendeu, até o mês de junho, a programação iniciada em maio, de aumento da oferta de cirurgias ortopédicas em Manaus. O cronograma de reforço continuará a ser executado nos fins de semana nos Hospitais e Prontos-Socorros (HPSs) 28 de Agosto, Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, e na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ).

A previsão, de acordo com a secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, é receber 140 pacientes a mais do que a demanda normal de atendimentos, com foco prioritário nas vítimas de acidentes de trânsito.

Em maio, a ação beneficiou 130 pacientes. Em junho serão realizadas 35 cirurgias a cada fim de semana. Neste final de semana, estão programadas 15 cirurgias no HPS 28 de Agosto, na zona Centro-Sul, 15 no HPS Dr. Aristóteles Platão Araújo, na zona Leste, e cinco na FHAJ, na zona sul.

De acordo com a secretária Nayara Maksoud, com a ação, o Governo do Amazonas amplia a oferta de cirurgias na rede pública estadual de saúde, reduzindo, inclusive, o tempo de permanência dos pacientes nas unidades. As cirurgias ortopédicas, a maioria em decorrência de acidentes de trânsito, segundo ela, estão entre as maiores demandas nos hospitais do estado.

Nayara Maksoud ressalta o empenho das equipes de saúde que estão atuando na programação de intensificação das cirurgias ortopédicas. “Para atender a demanda extra, mais de 50 pessoas estão envolvidas nessa ação. É uma rede toda trabalhando, desde o mês passado, para que a gente possa ofertar mais serviços, conforme a necessidade da população”, pontua.

Planejamento

A secretária-executiva de Assistência da SES-AM, Liege Menezes, explica que pacientes internados no HPS Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona Leste, também são beneficiados com a programação. Além dos procedimentos que são realizados normalmente na unidade, pacientes do Hospital João Lúcio também estão sendo encaminhados para realização de cirurgias na FHAJ, nos fins de semana.

Liege Menezes destaca que as cirurgias de rotina estão acontecendo normalmente durante a semana nas unidades hospitalares do Estado. “Nossos atendimentos seguem dentro da normalidade nos HPSs. Entretanto, devido ao aumento de vítimas de acidentes de trânsito, a direção da SES-AM viu a necessidade de seguir com essa importante ação, para diminuir a demanda nas unidades”, disse ela.

Dados

De janeiro a abril deste ano, o número de pacientes vítimas de trânsito em Manaus aumentou em 12,58%, comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2024, os HPSs 28 de Agosto, Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e Dr. João Lúcio Pereira Machado atenderam, juntos, mais de 5 mil pacientes com esse perfil.

*Com informações da assessoria

