Botafogo derrota Corinthians e assume liderança do Brasileirão

No retorno do Campeonato Brasileiro após paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, Corinthians e Botafogo fizeram uma partida sem grandes emoções na Neo Química Arena.

No primeiro tempo, os dois times abusaram dos lançamentos na tentativa de surpreender o adversário. O Timão buscava o jovem Wesley, enquanto o Glorioso apostava na velocidade de Júnior Santos e Luiz Henrique.

Ao longo da partida, o clube carioca foi mais perigoso, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. Já o Corinthians não deu trabalho ao goleiro John, e com pouca criatividade, também não conseguia balançar as redes.

No segundo tempo, o Botafogo continuou melhor e foi premiado. Aos 13 minutos, Júnior Santos completou cruzamento de Cuiabano e garantiu a vitória dos visitantes, 1 a 0.

As defesas das duas equipes se sobressaíram na etapa inicial e a partida entre Corinthians e Botafogo permaneceu sem chances de gol até os 21 minutos, quando o Glorioso conseguiu acionar Luiz Henrique e o atacante cruzou na cabeça de Marlon Freitas, que apareceu sozinho dentro da área corintiana, mas acabou pegando de raspão na bola e cabeceando para fora.

Aos 27, o Botafogo levou perigo novamente com Luiz Henrique. Em outro cruzamento, Danilo Barbosa também não aproveitou a chance de deixar o Glorioso em vantagem no placar. No primeiro tempo, o Timão não pressionava e contava com o brilho de Wesley e Garro para tentar incomodar, o que não aconteceu.

O time carioca voltou melhor para o segundo tempo e as chances criadas resultaram em gol. Aos 13 minutos, Cuiabano deu bela assistência para Júnior Santos marcar e deixar o Botafogo na frente.

O Timão só ameaçou na reta final do jogo. Aos 40 minutos, Yuri Alberto foi acionado e acertou a trave do goleiro John. Três minutos depois, Romero saiu na cara do gol, mas finalizou mal. Os lampejos de criatividade dos donos da casa não foram suficientes para buscar o empate, Botafogo 1 a 0.

Com o resultado, o Glorioso assumiu a liderança provisória do Brasileirão com 13 pontos.

*Com informações da CNN Brasil

