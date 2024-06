Conmebol define chaveamento da Libertadores e da Sul-Americana; confira confrontos

A Conmebol definiu os confrontos do mata-mata da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, nesta segunda-feira (3). O sorteio aconteceu na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. Nas duas principais competições do continente, os confrontos das oitavas de final vão acontecer entre 14 e 21 de agosto e alguns duelos ainda estão indefinidos por conta do adiamento de partidas de Grêmio, na Libertadores, e Internacional, na Sul-Americana.

Os rivais gaúchos ainda fazem dois jogos por seus grupos nas competições continentais. O Tricolor visita o Huachipato-CHI, nesta terça-feira (4), e recebe o Estudiantes-ARG, no sábado (8). Nos mesmos dias, pela Sul-Americana, o Inter visita o Real Tomayapo-BOL e recebe o Delfin-EQU, respectivamente. Na Libertadores, os duelos definem quem passa em primeiro e segundo no Grupo C; na ‘Sula’, o Inter só consegue chegar à segunda colocação, que garante vaga nos playoffs contra os terceiros colocados dos grupos da ‘Liberta’.

Libertadores

O único confronto entre brasileiros desta fase do mata-mata será entre Palmeiras e Botafogo. As duas equipes, que viram a rivalidade crescer na última temporada com a disputa do título brasileiro, voltam a se enfrentar já nas oitavas de final. Como passou em 1º lugar, o time paulista tem o direito de decidir em casa.

Quem passar pode ter pela frente outro adversário brasileiro, já que vai encarar o vencedor do duelo entre São Paulo e Nacional-URU. Na semifinal, o ganhador deste lado da chave vai ter pela frente quem passar de Flamengo e Bolívar-BOL contra o 1º do Grupo C, que pode ser o Grêmio, contra o Peñarol-URU. Com isso, é possível uma semifinal completamente brasileira.

Do outro lado da chave, o Atlético-MG começa a caminhada no mata-mata contra o San Lorenzo-ARG. Nas quartas de final, o duelo colocará frente a frente o vencedor do duelo entre mineiros e argentinos contra quem passar de Fluminense e o 2º colocado do Grupo C, que pode ser o Grêmio também.

A final da Libertadores vai acontecer no dia 30 de novembro em Buenos Aires, na Argentina. O estádio ainda não foi anunciado, mas o Monumental de Núñez, do River Plate-ARG, deve ser o escolhido.

Oitavas de final

San Lorenzo-ARG x Atlético-MG

Nacional-URU x São Paulo

Flamengo x Bolívar-BOL

Colo-Colo-CHI x Júnior Barranquilla-COL

Talleres-ARG x River Plate-ARG

Peñarol-URU x 1º do Grupo C

Botafogo x Palmeiras

2º do Grupo x Fluminense

Sul-Americana

As oitavas de final da Copa Sul-Americana também já possuem seus confrontos definidos. Os duelos das oitavas de final acontecem nos dias 14 e 21 de agosto. A grande final da Sul-Americana está programada para o dia 23 de novembro, em Assunção, Paraguai. Os playoffs da Copa Sul-Americana 2024 serão realizados nas semanas dos dias 17 e 24 de julho.

Decisão da Sul-Americana vai acontecer em Assunção, no Paraguai. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Playoffs

Playoff A – melhor 2º da Sul-Americana x pior 3º da Libertadores

Playoff B – 2º melhor 2º da Sul-Americana x 2º pior 3º da Libertadores

Playoff C – 3º melhor 2º da Sul-Americana x 3º pior 3º da Libertadores

Playoff D – 4º melhor 2º da Sul-Americana x 4º pior 3º da Libertadores

Playoff E – 5º melhor 2º da Sul-Americana x 5º pior 3º da Libertadores

Playoff F – 6º melhor 2º da Sul-Americana x 6º pior 3º da Libertadores

Playoff G – 7º melhor 2º da Sul-Americana x 7º pior 3º da Libertadores

Playoff H – 8º melhor 2º da Sul-Americana x 8º pior 3º da Libertadores

Oitavas de final

Playoff G x Fortaleza

Playoff A x Corinthians

Playoff B x Belgrano-ARG

Playoff H x Racing-ARG

Playoff D x Sportivo Ameliano-PAR

Playoff E x Cruzeiro

Playoff C x Independiente Medellín-COL

Playoff F x Lanús-ARG

*Com informações de Terra

Leia mais

Goleada histórica, Flamengo aplica 6 a 1 no Vasco pela 7ª rodada do Brasileiro

São Paulo vence o Cruzeiro com gols de ídolos

Vinicius Júnior decide mais uma Champions e Real Madrid é campeão pela 15ª vez