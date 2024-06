Amazonas FC visita o Operário-PR em reencontro após duelo pelo Brasileiro Série C de 2023

Onça-pintada e o time paranaense foram duas das quatro equipes que subiram para a Série B do Brasileiro após campanhas de acesso na Série C do ano passado

Embalado após a vitória sobre a Mirassol-SP na última partida, o Amazonas FC terá mais um desafio pela frente. Dessa vez, o Aurinegro enfrenta o Operário-PR, em duelo válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h (horário de Manaus), no estádio Germano Krüger, na cidade de Ponta Grossa (PR).

Este será o segundo embate entre as duas equipes. O último confronto aconteceu há um ano na Série C do Brasileirão. Na oportunidade, a partida acabou empatada em 2 a 2 com Jackson e Sassá marcando para a Onça-pintada, no estádio Carlos Zamith.

Na última rodada, o Aurinegro voltou a vencer na Segundona após derrotar o Mirassol-SP por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Jorge Jiménez. Já a equipe paranaense vem de derrota sofrida pelo Coritiba-PR pelo placar de 3 a 0.

Titular na última partida, o lateral-direito Ezequiel destacou a importância de conseguir um bom resultado neste duelo contra o Operário.

“É um jogo de suma importância para nós. Sabemos o quanto é difícil jogar no Germano Krüger, mas estamos encarando essa partida com muita seriedade. Então é muito importante nos prepararmos bem para fazer um bom jogo e trazer pontos de lá para fortalecer ainda mais nossas pretensões na competição”, comentou o defensor.

Já em solo paranaense, o plantel da Onça finalizou sua preparação, na manhã deste domingo (2), em atividade realizada no CT do Caju. O duelo terá transmissão ao vivo e com imagens pela TV Brasil, Premiere e Canal GOAT.

