Dia Mundial do Meio Ambiente: biólogo faz alerta sobre importância de práticas sustentáveis

No “Dia Mundial do Meio Ambiente”, celebrado nesta quarta-feira, 5 de junho, o biólogo Daniel Santos, embaixador no Amazonas do Instituto Lixo Zero Brasil e diretor da Damata Consultoria, alerta a população para ações relacionadas ao segmento que acentuam a desigualdade social e destaca a importância da adoção de práticas sustentáveis.

Daniel Santos avalia que é essencial reconhecer que os seres humanos não estão separados do meio ambiente. Ele enfatiza que, ao discutir questões ambientais, muitas vezes se negligencia o papel do homem nesse ecossistema, que inclui não apenas flora, fauna e recursos naturais, mas também a própria humanidade.

“Somos os únicos capazes de, significativamente, poluir e alterar o nosso meio ambiente, enquanto animais e plantas vivem em equilíbrio com a natureza”, explica o biólogo. Ele destaca a fotossíntese das plantas como exemplo de um ciclo autossuficiente, que mantém a sustentabilidade ambiental.

Daniel Santos critica a prática de ignorar os impactos ambientais, citando a poluição dos igarapés em áreas urbanas de Manaus, resultado do descaso com o meio ambiente. Ele alerta que o descarte irresponsável de resíduos afeta desproporcionalmente comunidades economicamente desfavorecidas que vivem às margens de rios e igarapés.

“Essas ações refletem um preconceito ambiental evidente, onde resíduos são descartados em áreas habitadas por pessoas de baixa renda”, diz ele, apontando para práticas que perpetuam desigualdades sociais e ambientais.

Para ele, a solução está em uma mudança de atitude que promova empatia ambiental e reconheça a responsabilidade coletiva pelas mudanças climáticas e outros impactos ao meio ambiente. “Precisamos agir agora, para garantir um futuro ambientalmente sustentável”, conclui.

A Damata Consultoria em Meio Ambiente, criada por ele, é a única empresa do Amazonas credenciada junto ao Instituto Lixo Zero Brasil. A empresa atua na elaboração e na gestão de resíduos, de eventos, condomínios, escolas, empresas, entre outros. A Damata também atua em projetos de arquitetura, na elaboração de edificações com menor consumo de energia e de água, tornando os locais mais ventilados para que as pessoas possam ter conforto em equilíbrio com o meio ambiente.

Daniel Santos é biólogo, especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente. É também especialista em Ecologia, além de embaixador, consultor e auditor do Instituto Lixo Zero Brasil, CEO da Damata Consultoria e diretor Conselheiro Tesoureiro do Conselho Regional de Biologia da 6ª Região.

Leia mais

Energia solar é sinônimo de respeito ao meio ambiente e à Amazônia, diz presidente da Amesolar

Secretaria do Meio Ambiente vira ponto de coleta de óleo de cozinha, em Manaus