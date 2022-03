Presa dupla que praticava assaltos dentro de cemitério em Manaus

Manaus (AM) – Renan Marques da Cruz, de 20 anos, foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, na tarde de quarta-feira (30), durante uma operação da Polícia Civil. A dupla era integrante de um grupo criminoso que praticava roubos dentro do Cemitério Nossa Senhora da Aparecida, no Tarumã, e em outros pontos da zona Oeste.

De acordo com informações do delegado Aldeney Goes, os dois criminosos abordavam as vítimas dentro do cemitério.

Foto: Divulgação

Após realizar os crimes, eles escondiam as armas utilizadas e os pertences das vítimas dentro de uma área de mata próximo ao local dos roubos. Depois, em outra ocasião, retornavam ao local para buscar os materiais roubados.

Ainda conforme a autoridade, além desses assaltos, o grupo também roubava pessoas em vias públicas naquela área. Outros dois integrantes do bando ainda estão sendo procurados pelas equipes policiais.

A dupla foi levada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis. Eles irão responder por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

