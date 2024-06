Debora Menezes é criticada após polêmica com delegada Joyce Coelho

Manaus (AM) – A deputada estadual Debora Menezes (PL) foi duramente criticada nas redes sociais, após rumores de que a presença da deputada tem causado mal-estar entre os policiais e ocasionou na substituição da Delegada Joyce Coelho do cargo de titular a Delegacia Especializada na Proteção de Criança (Depca).

Na segunda-feira (3), a Delegada Joyce Coelho, foi substituída do cargo de titular da Depca. Ela agora vai assumir a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). A decisão foi publicada em uma portaria na segunda-feira (3) no Diário Oficial.

Joyce Coelho usou suas redes sociais para se pronunciar e disse estar surpreendida com a decisão:

”Sou policial, amo o meu trabalho e não tenho medo de trabalho, mas , existem valores que pra mim são inegociáveis! No fim do dia fui surpreendida com uma portaria me trocando de delegacia”.