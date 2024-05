Delegada Joyce Coelho recebe apoio de instituições após colocar cargo à disposição da PC-AM

Manaus (AM) – A delegada Joyce Coelho, que é titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), compartilhou em suas redes sociais o apoio que está recebendo de entidades e instituições após anunciar que colocou seu cargo de delegada à disposição da Polícia Civil do Amazonas.

O Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Amazonas, a Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes do Estado do Amazonas, a Casa Mamãe Margarida, e outros colegas de profissão manifestaram o reconhecimento pelo trabalho da delegada, que anunciou sua decisão durante a quinta-feira (16).

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em entrevista a um portal de notícias, a delegada Joyce relatou que se sentiu desrespeitada devido a algumas situações internas da Polícia Civil. Apesar de não revelar o real motivo do que aconteceu, a delegada afirmou que o cenário é insustentável.

Nos bastidores, rumores apontam que a presença da deputada estadual Débora Menezes (PL) tem causado mal-estar entre os policiais por conta da participação em diversas coletivas, bem como a divulgação de vídeos e fotos de operações em suas redes, mesmo não sendo da área de segurança pública.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a delegada Joyce Coelho e com a assessoria de Débora Menezes para comentar a situação, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

