Antes marcado para a Arena da Amazônia, duelo entre Amazonas FC e Brusque-SC será no Carlos Zamith

Duelo marca o reencontro entre as duas equipes que decidiram a Série C de 2023

A partida entre Amazonas FC e Brusque-SC, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, vai acontecer no estádio Carlos Zamith. Antes, o jogo estava marcado para a Arena da Amazônia. A mudança foi comunicada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que manteve mesma data e horário para o duelo: sábado (8), às 16h (horário de Manaus).

A Onça-pintada deve mandar mais jogos no estádio localizado no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O local passou por reformas e vai aumentar a capacidade para a torcida, com uma nova arquibancada móvel.

O duelo marca o reencontro entre as duas equipes que decidiram a Série C de 2023. Na ocasião, o Amazonas FC venceu o Brusque-SC, no jogo da volta, por 2 a 1, em Santa Catarina, e ficou com o título brasileiro.

Na Série B deste ano, enquanto o time de Rafael Lacerda ocupa a 15ª colocação na tabela, com oito pontos, o time de Luizinho Lopes vem para o jogo dentro da zona do rebaixamento, com seis pontos.

CBF oficializou mudança do local. Foto: Reprodução

