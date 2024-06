Cineclube itinerante abre inscrições para exibições de filmes em Manaus e Itacoatiara

Manaus (AM) — O projeto “Cineclube Itinerante — Infâncias”, que tem a proposta de atuar como um cineclube itinerante voltado para o público infanto-juvenil a circular por quatro zonas da cidade de Manaus e no município de Itacoatiara, vai abrir inscrições para realizadores audiovisuais que quiserem submeter seus filmes à exibição por meio do projeto.

As inscrições vão até o dia 25 de junho, e podem ser feitas pelo e-mail [email protected], para onde é necessário enviar links das produções audiovisuais, dados pessoais, e-mail e contato telefônico.

O resultado será divulgado no fim do mês de junho, por meio de contato da produção com o realizador contemplado. Os filmes selecionados serão contratados em formato de cachê artístico. O projeto é realizado pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas – Arte & Fato em parceria com o artista Israel Castro.

A programação do cineclube itinerante, previsto para acontecer no mês de julho em data ainda a ser definida, tem o intuito de veicular filmes que envolvam temas transversais, alinhados com a proposta de democratização e acesso aos bens cinematográficos brasileiros, com destaque à infância e à juventude.

“O cineclube em formato itinerante é inovador. É uma forma de minimizar o acesso a salas de cinema, ultrapassando a mera observação. É a oportunidade de convívio mútuo, tão importante na formação de cidadãos para o futuro em sociedade”, destaca Douglas Rodrigues, correalizador do projeto.

Segundo Israel Castro, também correalizador do cineclube, o objetivo do projeto é realizar a difusão da produção cinematográfica brasileira destinada à infância e juventude. “Unindo produtores culturais com gestores públicos, com programação totalmente gratuita em escolas de rede municipal de ensino. Com filmes de temáticas socioambientais, reafirmando a educação no fortalecimento do senso crítico em situações educativas”, coloca ele.

Ações

As atividades são exclusivamente voltadas para as comunidades agraciadas pelo projeto, dentro do âmbito escolar. Na comunidade de Novo Remanso em Itacoatiara, por exemplo, a atividade será aberta à toda população em praça pública, abrangendo todo o vilarejo.

“No vilarejo de Novo Remanso, o cineclube vem acompanhado de atividades transversais. Antes da exibição, contará com a participação de números circenses, com a coordenação de Idelson Moutta, artista circense da cidade, aquecendo a chegada da comunidade. Também serão distribuídos em todas as sessões mudas de plantas aos estudantes, com participação de professores”, complementa Douglas.

O projeto também busca estimular a criação de cineclubes no âmbito escolar, amparado pela Lei 13.006, de 2014, que prevê a obrigatoriedade da exibição, de duas horas, de filmes nacionais nas escolas, reafirmando as diretrizes artísticas e educacionais com a proposta na LPG – Lei Paulo Gustavo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Associação Movimento por Cristo celebra projeto com mostra cultural em Manaus

Festival de Cinema Pan-Amazônico abre inscrições para mostra competitiva

‘CLOSE’ divulga a lista dos filmes selecionados para primeira edição do festival de cinema LGBT+